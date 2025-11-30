Cotațiile internaționale ale argintului au urcat în octombrie la un maxim istoric de 54,47 dolari uncia, ceea ce reprezintă o creștere de 71% în ritm anual, înaintea unei corecții rapide. Evoluția a fost susținută de o cerere puternică — atât pentru investiții, cât și pentru aplicații industriale — într-un moment în care oferta globală continuă să se restrângă.

Paul Syms, director în cadrul Invesco, a declarat că unii traderi au ajuns să transporte metalul cu avionul pentru a putea onora comenzile, explicând că situația actuală este diferită față de episoadele speculative din 1980 și 2011 și că pot apărea noi creșteri.

Creșterea abruptă din 2025 a fost alimentată și de achizițiile masive din India, cel mai mare consumator mondial. Argintul rămâne o formă tradițională de economisire, mai ales în zonele rurale, iar în acest an cererea a fost impulsionată de sezonul agricol, festivalul Diwali și taxele americane de 35% impuse metalelor, care au afectat fluxurile internaționale.

Pe piața indiană, prețurile au ajuns pe 17 octombrie la un nivel record de 170.415 rupii pe kilogram, un avans de 85% de la începutul anului.

Rezervele din Londra, un furnizor tradițional pentru piața indiană, s-au redus drastic. Stocurile LBMA au coborât de la peste 31.000 de tone în 2022 la 22.126 tone în martie 2025, cel mai scăzut nivel din ultimii ani. Lipsa de lichiditate a dus la creșterea spectaculoasă a costurilor de împrumut, cu dobânzi anuale de până la 200% pentru împrumuturile overnight.

Oferta globală rămâne sub presiune din cauza scăderii producției miniere în America Latină, în timp ce cererea industrială crește accelerat. Argintul este indispensabil în producția de panouri solare, electronice, sisteme AI și vehicule electrice — un automobil electric conține între 25 și 50 de grame, iar noile baterii cu tehnologie bazată pe argint ar putea necesita până la 1 kilogram per vehicul.

”Argintul traversează graniţa dintre metalul preţios şi cel industrial. Iar într-o lume electrificată, cererea va continua să crească”, afirmă Syms.

Având în vedere deficitul persistent, cererea robustă și rolul tot mai important al argintului în tehnologiile viitorului, analiștii consideră că prețul metalului ar putea continua să se aprecieze în anii următori.