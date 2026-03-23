Băncile din Germania sunt obligate, în baza noului regulament privind notificarea spălării banilor, să verifice mai atent fiecare transfer realizat de clienți, dar și alte tipuri de operațiuni financiare, precum retragerile de numerar sau plățile cu cardul. Această schimbare vine ca urmare a intrării în vigoare a regulamentului GwGMeldV, care introduce reguli mai stricte și mai clare pentru identificarea tranzacțiilor suspecte.

Noile prevederi stabilesc un cadru unitar la nivel național pentru raportarea acestor tranzacții, în conformitate cu legislația privind combaterea spălării banilor (Geldwäschegesetz – GwG), scriu cei de la ziarulromanesc.de. Practic, instituțiile financiare trebuie să acorde o atenție sporită operațiunilor care ies din tiparul obișnuit al clientului sau care ridică suspiciuni privind proveniența fondurilor.

Potrivit Camerei de Comerț și Industrie (IHK), regulamentul detaliază inclusiv modul tehnic în care trebuie realizate raportările. Sunt impuse formate standardizate, precum XML, câmpuri structurate și informații obligatorii, inclusiv numărul de referință al cazului, motivele suspiciunii, datele persoanelor implicate și detalii despre tranzacții.

În plus, există reguli separate pentru anumite tipuri de operațiuni, cum ar fi cele care implică criptomonede, tranzacțiile imobiliare sau transferurile realizate prin sistemul internațional SWIFT, ceea ce arată extinderea ariei de control asupra tuturor segmentelor financiare.

Băncile, instituțiile financiare și chiar comercianții au acum obligația legală de a raporta electronic toate cazurile suspecte către Unitatea Centrală de Informații Financiare (FIU). Aceste raportări trebuie realizate într-un format standardizat, ceea ce permite autorităților să analizeze mai eficient datele colectate.

Conform informațiilor furnizate de holdingul Schufa, această digitalizare și standardizare a raportărilor reprezintă un pas important în creșterea eficienței luptei împotriva spălării banilor. Sistemul permite identificarea mai rapidă a tiparelor suspecte și corelarea informațiilor din diferite surse.

Spălarea banilor, așa cum explică reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie, presupune introducerea în circuitul legal a unor fonduri obținute ilegal, provenite din activități precum frauda fiscală, corupția sau traficul de droguri. Aceste operațiuni sunt adesea complexe și implică tranzacții transfrontaliere, ceea ce le face dificil de detectat.

În acest context, autoritățile consideră esențială implicarea activă a sectorului financiar și a mediului de afaceri, dar și cooperarea cetățenilor, pentru a limita aceste practici ilegale și pentru a proteja sistemul financiar.

Deși noile reguli nu introduc obligații directe pentru clienți, băncile au acum dreptul să analizeze mai atent anumite tipuri de tranzacții și să solicite explicații suplimentare. Astfel, utilizatorii serviciilor bancare pot observa o creștere a solicitărilor de clarificare din partea instituțiilor financiare.

Printre operațiunile care pot fi considerate suspecte se numără intrările mari de bani în cont, transferurile neobișnuite, depunerile frecvente de numerar, tranzacțiile internaționale sau transferurile care au un scop neclar. Aceste criterii sunt utilizate pentru a identifica posibile activități ilegale sau încercări de disimulare a originii fondurilor.

Un aspect important pentru clienți este faptul că, în cazul în care o tranzacție este raportată către Unitatea Centrală de Informații Financiare, aceștia nu vor fi informați despre acest lucru. Această măsură are rolul de a nu compromite eventualele investigații în curs.

Legea germană privind combaterea spălării banilor urmărește două obiective majore: limitarea criminalității organizate și prevenirea finanțării terorismului. Pentru atingerea acestor scopuri, băncile sunt obligate să își cunoască mai bine clienții și să monitorizeze constant activitatea financiară a acestora, într-un sistem care devine tot mai strict și mai digitalizat.