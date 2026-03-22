Sistemul de pensii din Germania permite plata contribuțiilor voluntare pentru completarea perioadelor în care nu s-a cotizat. Pentru anul 2025, aceste plăți pot fi făcute până la sfârșitul lunii martie 2026.

Această opțiune este disponibilă pentru mai multe categorii de persoane, inclusiv pentru cei care desfășoară activități independente, pentru părinții care au stat acasă cu copiii sau pentru persoanele care nu au avut venituri supuse contribuțiilor.

Sumele pot fi plătite retroactiv, în funcție de situația fiecăruia, iar plafonul poate ajunge la aproximativ 1.500 de euro pe lună. Contribuția nu este obligatorie în această limită, iar beneficiarii pot alege să plătească sume mai mici, transmite Ziarul Românesc.

Plățile voluntare nu au doar rolul de a crește valoarea pensiei, ci pot completa istoricul de asigurare, acoperind perioadele în care nu au existat contribuții.

În anumite situații, aceste perioade pot face diferența în accesarea unor beneficii suplimentare, precum servicii de reabilitare, care sunt disponibile doar dacă sunt îndeplinite anumite condiții de cotizare.

De asemenea, în funcție de situația fiscală individuală, contribuțiile pot avea și efecte asupra impozitării, fiind luate în calcul în anumite deduceri.

Instituția responsabilă de pensii în Germania recomandă ca persoanele interesate să solicite consiliere înainte de a face plăți voluntare. Regulile diferă în funcție de istoricul fiecărei persoane, iar impactul asupra pensiei poate varia.

Pentru clarificarea implicațiilor fiscale, sunt recomandate discuții cu un consilier fiscal sau cu organizații specializate în asistență pentru contribuabili.

Pe lângă completarea perioadelor fără contribuții, sistemul permite și plata unor sume suplimentare pentru reducerea penalizărilor aplicate în cazul pensionării anticipate.

În mod obișnuit, aceste contribuții sunt mai ridicate și pot ajunge la zeci de mii de euro, însă pot avea un impact semnificativ asupra pensiei lunare primite pe termen lung.

Estimările arată că pensia publică din Germania oferă un randament mediu comparabil cu alte forme de economisire pe termen lung. Totuși, rezultatul final depinde de durata de viață și de perioada în care beneficiarul încasează pensia.

Pentru românii care au contribuit atât în România, cât și în Germania, decizia de a face contribuții voluntare depinde de situația concretă a fiecăruia.

Completarea perioadelor lipsă poate influența nivelul pensiei, însă este necesară o analiză atentă a istoricului de contribuții și a regulilor aplicabile în fiecare sistem de pensii.