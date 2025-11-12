Radarele pe trepied fac parte dintr-un sistem național modern de monitorizare a traficului și reprezintă un instrument suplimentar pentru depistarea șoferilor care circulă cu viteză excesivă.

Potrivit datelor furnizate pentru ProMotor de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), aproape 14.000 de conducători auto au fost sancționați pentru depășirea limitei de viteză de la începutul anului 2025 până la sfârșitul lunii octombrie, cu ajutorul acestor dispozitive noi.

„De la operaționalizarea sistemului, respectiv 1 ianuarie 2025, și până la data de 28 octombrie 2025, au fost aplicate 13.879 de sancțiuni contravenționale”, au precizat IGPR pentru sursa citată.

Toate aceste sancțiuni au vizat abateri legate strict de nerespectarea regimului legal de viteză, detectate prin componentele e-SIGUR. Sistemul permite folosirea radarelor tip pistol în mod static, acestea fiind amplasate pe trepied la marginea drumurilor și înregistrând fiecare vehicul care tranzitează zona.

Spre deosebire de radarele tradiționale, operate din autospeciale sau manual de polițiști, dispozitivele pe trepied funcționează autonom și transmit automat o alertă către centrul de analiză a datelor atunci când detectează abateri. Polițiștii analizează ulterior imaginile și decid măsurile aplicabile.

„Cu ajutorul componentei e-SIGUR, pot fi constatate și ulterior sancționate abaterile privind depășirea vitezei maxime legale stabilite pentru categoria de drum tranzitată și vehiculul utilizat”, au mai transmis reprezentanții IGPR.

Pe lângă cele aproape 14.000 de amenzi aplicate pentru viteză, autoritățile au identificat și 18 cazuri în care șoferii au comis infracțiuni rutiere grave.

Aceste situații includ fapte precum conducerea fără permis, utilizarea unui vehicul neînmatriculat sau părăsirea locului accidentului.

Amplasarea noilor radare a acoperit toate tipurile de drumuri, de la cele urbane până la drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi, astfel încât monitorizarea traficului să fie continuă și eficientă.

Conform IGPR, în primele nouă luni ale acestui an, la nivel național au fost aplicate 2.152.989 de sancțiuni contravenționale. Aceasta arată că, în ciuda creșterii numărului de controale, viteza excesivă rămâne o problemă semnificativă pe șosele.

Viteza continuă să fie una dintre principalele cauze ale accidentelor mortale. În perioada ianuarie–septembrie 2025, 940 de persoane au decedat în accidente rutiere, iar alte 2.352 au fost rănite grav.

„Comparativ cu perioada similară a anului 2024, au fost înregistrate cu 145 (13,3%) mai puține persoane decedate și cu 81 (-3,3%) mai puține persoane rănite grav”, precizează IGPR.

Deși se constată o reducere a numărului de decese, România continuă să înregistreze o rată ridicată a mortalității pe șosele, iar numărul persoanelor rănite grav rămâne aproape neschimbat.

În ceea ce privește cuantumul amenzilor, Poliția poate aplica între 2 și 100 de puncte de amendă, în funcție de gravitatea încălcării. În 2025, valoarea unui punct de amendă este de 5% din salariul minim brut pe țară, adică 202,5 lei.