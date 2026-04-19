Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a respins categoric speculațiile apărute recent în spațiul public referitoare la o posibilă apropiere politică de partidul AUR. Reacția vine după ce social-democratul a fost surprins în același hotel din Timișoara cu liderul AUR, George Simion.

Sorin Grindeanu a clarificat situația, explicând că întâlnirea a fost o simplă coincidență și că prezența celor doi în aceeași locație nu a presupus nicio negociere sau dialog politic.

Social-democratul a subliniat că interacțiunea cu George Simion a fost pur episodică, rezumându-se la un salut formal, și a insistat asupra faptului că evenimentul PSD de la Timișoara fusese programat cu mult timp înainte.

Sorin Grindeanu a declarat că nu înțelege cum s-a ajuns la această suprapunere și a reafirmat că, în ultimele luni, Partidul Social Democrat nu a întreținut niciun fel de contacte oficiale sau neoficiale cu reprezentanții AUR.

„Nu am avut niciun fel de discuție cu George Simion, a fost o chestiune episodică, salut-salut. Nu știu cum s-a întâmplat să fie la același hotel. Noi am avut întâlnirea programată demult. Nu avem ce să vorbim. Noi avem procesul intern de consultare, de mâine vom avea o altă realitate politică. Nu am avut asemenea contacte în ultimele luni”, a afirmat Sorin Grindeanu duminică, 19 aprilie 2026.

În contextul tensiunilor politice actuale, liderul social-democrat a ținut să traseze o linie de demarcație clară în ceea ce privește viitoarele alianțe parlamentare. Acesta a afirmat cu fermitate că PSD nu va susține sub nicio formă un guvern minoritar și nu va accepta să facă parte dintr-o majoritate care nu are o orientare pro-europeană asumată.

Sorin Grindeanu a explicat că formațiunea sa nu își configurează strategiile politice sau calculele electorale în funcție de AUR, PNL sau alte partide, ci își urmează propriul proces de consultare internă.

De asemenea, acesta a respins acuzațiile conform cărora PSD ar încerca să impună premieri care să fie controlați de partid, precizând că social-democrații își rezervă dreptul de a lua decizii autonome în interesul românilor care i-au votat.

„Indiferent de ce se va întâmpla la vot nu vom susține un guvern minoritar și nu vom avea o majoritate din care să faca parte PSD, alta decât una pro-europeană. PSD nu își face calculele în funcție de AUR, nici de PNL sau alt partid. Nu vrem să impunem lucruri la PNL, apropo de ce se spunea mai devreme de premier că vrem să punem noi premieri marionetă”, a adăugat Grindeanu.

O altă temă majoră abordată de Sorin Grindeanu vizează viitorul PSD la guvernare. Acesta a pus în discuție inclusiv varianta unei retrageri totale din cadrul coaliției, subliniind că o astfel de mișcare ar fi una definitivă și structurală.

Potrivit liderului PSD, dacă partidul va decide să părăsească guvernarea, plecarea va include toate structurile executive, refuzând orice formulă de compromis sau de prezență parțială.

„Dar pot să fiu lăsat eu și colegii mei să decidem pentru noi, și pentru românii care ne-au votat? Avem dreptul să ieșim de la guvernare fară să iasă unii în Piața Victoriei? Putem să ieșim, să nu mai facem parte de coaliție? Când PSD pleacă de la guvernare pleacă cu toate structurile, nu e semi-plecat”, a încheiat Sorin Grindeanu.

În prezent, social-democrații se află într-un amplu proces de consultare internă. Urmează ca aproximativ 5.000 de membri să participe la un referendum intern pentru a decide direcția partidului, inclusiv posibilitatea retragerii sprijinului pentru Ilie Bolojan, decizie care ar putea reconfigura scena politică de mâine.

