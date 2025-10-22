Echipa de experți de la INSEMEX Petroșani a reconstituit traseul gazelor care au provocat deflagrația de pe strada Vicina. Potrivit primelor concluzii, conducta de alimentare a blocului ar fi fost avariată de un scurtcircuit produs la un cablu electric aflat în apropiere. Specialiștii au descoperit mai multe fisuri în segmentul de țeavă ridicat de la fața locului, indicând o posibilă pierdere de etanșeitate.

Conducta analizată era conectată la rețeaua principală de gaze și amplasată în același tunel subteran în care se aflau cablurile electrice și conductele de apă. Din cauza proximității dintre sistemele de alimentare, un scurtcircuit ar fi putut deteriora izolația conductei, generând scurgeri de gaz. Conform informațiilor publicate de Observator, experții consideră că acest incident inițial ar fi declanșat lanțul de evenimente ce a dus la explozie.

Gazul acumulat în spațiul subteran s-ar fi propagat apoi pe verticală prin coloana tehnică a blocului. În apropierea etajului al cincilea, canalul de ventilație ar fi fost parțial blocat, ceea ce a determinat redirecționarea gazului către un apartament. Acolo s-a produs amestecul exploziv care, la contactul cu o scânteie, a generat deflagrația puternică de vineri dimineață.

Potrivit datelor transmise de Digi24, raportul preliminar întocmit de specialiștii INSEMEX confirmă că scurgerile s-au produs prin sistemul subteran de conducte. Gazul ar fi ajuns în bloc prin canalele tehnice, apoi ar fi urcat prin coloana de aerisire până la etajele superioare.

Raportul menționează că:

„Gazul, printr-un sistem de canale mai mici ale unui canal dezafectat, a ajuns în blocul respectiv și, prin sistemul de aerisire, a început să urce undeva la etajul 5, etajul 6”.

Între aceste două etaje, acumularea ar fi întâlnit un obstacol, ceea ce a favorizat concentrarea unei cantități mari de gaz într-un apartament.

„Într-o fracțiune de secundă s-a aprins gazul, care brusc și-a mărit volumul și prin această expansiune subită au fost expulzați pereții”, se arată în analiza experților.

Deflagrația s-a produs, astfel, în urma unei reacții chimice instantanee declanșate de o scânteie electrică – posibil provenită de la un aparat electrocasnic sau de la instalația electrică deteriorată.

Relatările locatarilor confirmă că problemele au debutat cu o întrerupere de curent în dimineața zilei de 16 octombrie, cu câteva ore înainte de explozie. Paraschiva Popa, administratoarea blocului, a explicat: „După aceea i-a dat drumul (curentului electric, n.r.), dar cu o fază puternică. La etajul 6, la apartamentul 96 i s-a ars frigiderul”.

Ulterior, o echipă a companiei Distrigaz a ajuns la fața locului și a sigilat unul dintre robineții conductei de alimentare aflați în exteriorul imobilului. Tot atunci, pompierii au semnalat prezența gazului în subsol, însă nu au identificat sursa exactă sau o flacără activă.

O firmă privată de specialitate a fost, de asemenea, chemată pentru verificări. Angajații acesteia au confirmat existența unei acumulări de gaze, dar au plecat înainte de a identifica sursa, după ce nu au ajuns la un acord financiar cu administratorul. În cursul nopții, locatarii au fost nevoiți să țină ușile de la intrare deschise, din cauza mirosului intens de gaz.

Chiar și după oprirea alimentării, senzorii de gaz și centralele termice continuau să semnaleze scurgeri.

„Emanația de gaze a plecat de la subsol. Deci, să se verifice conductele de gaze din pământ, să se verifice instalația electrică din pământ, scurtcircuitul din pământ, poate să fi afectat conducta de gaze”, declara Mihai Marian, unul dintre locatari, pentru sursa citată.

Primele concluzii ale specialiștilor confirmă în mare parte ipotezele formulate de locatari în primele ore după tragedie.

Echipele de la INSEMEX Petroșani au desfășurat, în primele zile ale săptămânii, o nouă rundă de verificări în perimetrul blocului afectat. Luni și marți, experții au lucrat în zona exterioară, unde au extras cu ajutorul unui excavator o porțiune de aproximativ 20 de metri din conducta de gaze, împreună cu robineți și vane. Aceste elemente vor fi analizate în laborator pentru a stabili cu precizie locul și cauzele fisurilor, relatează TVR Info.

Ancheta se desfășoară cu prudență și în interiorul clădirii, unde structura de rezistență este grav afectată. Conform surselor citate, plăcile prefabricate pot ceda în orice moment, ceea ce îngreunează intervenția echipelor de experți. În zonă rămân mobilizați pompieri, jandarmi și polițiști, pentru a asigura perimetrul și pentru a preveni noi incidente.

Surse apropiate anchetei au precizat pentru TVR Info că ipoteza unei acțiuni deliberate a fost exclusă complet. Investigațiile se concentrează acum pe cauzele tehnice care au dus la deteriorarea conductei și la acumularea de gaze.

Explozia din cartierul Rahova a provocat moartea a trei persoane și rănirea altor 15, unele dintre ele fiind în continuare internate. Ancheta INSEMEX, coroborată cu verificările efectuate de autoritățile locale, urmează să stabilească dacă avarierea conductei putea fi prevenită și ce măsuri se impun pentru evitarea unor cazuri similare.