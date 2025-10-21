Potrivit comunicatului oficial, organele de urmărire penală continuă ancheta la fața locului, demarată pe 17 octombrie, în prezența specialiștilor.

La Institutul Național de Medicină Legală, au fost efectuate examinările și identificările celor trei persoane decedate, fiind obținute concluziile expertizei genetice judiciare. În prezent, nu există concluzii privind cauzele exploziei, acestea urmând a fi stabilite prin expertize tehnice de specialitate. La finalizarea investigațiilor, Parchetul va comunica informațiile de interes public.

Marți, activitățile de cercetare la fața locului continuă, în paralel cu audierile persoanelor care pot oferi detalii despre împrejurările și modul în care s-a produs evenimentul.

Parchetul precizează că până în acest moment nu există date sau indicii care să sugereze că explozia ar fi fost provocată prin prepararea sau utilizarea de materiale explozive. Cercetările se desfășoară in rem, vizând fapta, nu persoanele.

ANAF a informat luni că a inactivat fiscal societatea Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz) încă din luna august, precizând că orice activitate desfășurată după această dată „se situează în afara cadrului fiscal legal”. Totodată, locatarii blocului din Sectorul 5, unde a avut loc explozia, au încheiat pe 16 octombrie un contract pentru revizia gazelor cu firma AMPCgaz.

”Având în vedere interesul public cu privire la societatea Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz), ANAF face precizarea precizarea cã acest contribuabil a fost declarat în inactivitate fiscalã începând cu data de 08.08.2025. Astfel, potrivit legii, orice tip de activitate a acestei societãţi, dupã aceastã datã, se situeazã în afara cadrului fiscal legal”, a transmis, luni, ANAF, într-un comunicat de presă.

Potrivit instituţiei, aceste informaţii sunt publice şi pot fi consultate în Registrul contribuabililor inactivi sau reactivaţi, disponibil pe site-ul ANAF, la adresa https://www.anaf.ro/inactivi/.

”Declararea în inactivitate fiscalã a acestei societãţi s-a realizat la solicitarea Direcţiei Generale Antifraudã Fiscalã, în contextul acţiunii numitã generic «Cuibul cu fantome», motivat de faptul cã societatea nu funcţiona la domiciliul fiscal declarat”, a mai transmis sursa citată.

Conform articolului 31, alin. (1), lit. c) din Codul de procedură fiscală, referitor la „Domiciliul fiscal în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central”, pentru persoanele juridice, domiciliul fiscal reprezintă sediul social sau locul în care se desfășoară gestiunea administrativă și conducerea efectivă a afacerilor, atunci când acestea nu au loc la sediul social declarat.