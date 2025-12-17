Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) atrage atenția, în pragul sărbătorilor de iarnă, asupra riscurilor serioase pentru sănătate asociate consumului de carne de porc netestată sau insuficient preparată termic, în condițiile în care, în luna decembrie, sacrificarea porcilor în gospodării este o practică larg răspândită în România.

Specialiștii subliniază că testarea trichineloscopică a cărnii înainte de consum rămâne obligatorie pentru prevenirea trichinelozei, o boală parazitară care poate avea evoluții severe și chiar fatale. Te va costa în jur de 30 – 100 de lei plus TVA, în funcție de laborator și de procedurile aplicate.

Institutul Național de Sănătate Publică explică faptul că trichineloza se transmite la om prin consumul de carne crudă sau insuficient preparată termic provenită de la animale infectate cu parazitul Trichinella. Cele mai frecvente surse sunt porcii crescuți în gospodării, dar și carnea de vânat, în special de mistreț, care nu a fost verificată sanitar-veterinar înainte de a ajunge pe masa consumatorilor.

Potrivit specialiștilor, riscul de infectare este mai mare în cazul porcilor sacrificați în gospodării, deoarece aceștia nu sunt supuși controalelor veterinare obligatorii aplicate animalelor destinate comerțului. În lipsa testării, consumatorii nu au nicio garanție că produsul este sigur.

Datele oficiale arată că, în 2024, în România au fost raportate 57 de cazuri de trichineloză, aproape dublu față de anul precedent.

NU UITA și un alt lucru important! Carnea obținută prin aceste sacrificări tradiționale este destinată exclusiv consumului propriu, familial, și nu poate fi pusă în vânzare (vezi aici mai multe detalii).

Prevenirea infecției se bazează pe mai multe măsuri esențiale, începând cu verificarea trichineloscopică a cărnii de porc și continuând cu procesarea corectă și prepararea termică adecvată.

Specialiștii precizează că larvele de Trichinella sunt distruse doar prin gătirea cărnii la temperaturi de peste 77 de grade Celsius. Procedeele tradiționale precum afumarea, uscarea sau sărarea cărnii nu elimină parazitul.

Pe lângă gătirea corespunzătoare, un rol important îl au măsurile de igienă. Curățarea temeinică a mașinilor de tocat carne și a tuturor ustensilelor după fiecare utilizare, precum și spălarea mâinilor cu apă caldă și săpun înainte și după manipularea cărnii crude sunt pași simpli, dar esențiali pentru reducerea riscului de contaminare.

În ceea ce privește evoluția bolii, cazurile ușoare de trichineloză au, de regulă, un prognostic bun atunci când sunt tratate corect, simptomele dispărând în decurs de două până la șase luni.

Cu toate acestea, în formele severe, chiar și în condițiile administrării tratamentului, rata mortalității poate ajunge la aproximativ 5%, avertizează specialiștii în sănătate publică.

Pentru a limita riscurile, autoritățile recomandă achiziționarea animalelor doar din unități avizate sanitar-veterinar și procurarea cărnii de porc și a preparatelor din carne exclusiv din spații comerciale autorizate.

În cazul porcilor sacrificați în gospodărie, este obligatorie trimiterea unor probe de carne în centrele autorizate ale autorităților sanitar-veterinare pentru efectuarea examenului microscopic, iar consumul este permis doar după obținerea unui rezultat negativ. Aceeași procedură este recomandată și în cazul cărnii de vânat.

De asemenea, se insistă asupra evitării consumului de carne insuficient gătită, a curățării ustensilelor care intră în contact cu carnea crudă, precum și asupra spălării riguroase pe mâini după manipularea acesteia. Alte măsuri preventive vizează hrănirea animalelor doar cu resturi prelucrate termic și prevenirea apariției rozătoarelor în gospodăriile unde sunt crescuți porci, acestea fiind un important rezervor de infecție.

Trichinella are o răspândire largă în rândul animalelor domestice și sălbatice. Porcii și șobolanii sunt considerate gazdele obișnuite și cele mai intens parazitate, dar parazitul se regăsește și la cai, câini, pisici, precum și la animale sălbatice precum mistreții, urșii, vulpile sau lupii.

La nivel global, trichineloza este întâlnită atât în zone arctice, cât și în regiuni tropicale.

Diagnosticul trichinelozei se bazează pe mai multe elemente, printre care istoricul alimentar al persoanei, simptomele apărute după consumul de carne suspectă, testele de laborator din sânge pentru identificarea anticorpilor, examinarea microscopică a biopsiilor musculare și analiza trichineloscopică a cărnii consumate.

În primele săptămâni de la infectare, simptomele pot fi ușoare și nespecifice. Ulterior, pot apărea edeme faciale, dureri musculare intense și tulburări de coordonare. În cazurile grave, complicațiile precum encefalita și miocardita pot pune viața în pericol.

Din acest motiv, autoritățile recomandă prezentarea de urgență la medic sau la spital dacă, după consumul de carne de porc sau de vânat insuficient preparată termic, apar simultan mai multe simptome precum febra, durerile musculare, diareea, edemul facial sau hemoragiile oculare.