Reprezentanții ANPC au anunțat sâmbătă că, în perioada 2–5 decembrie, au fost verificați peste 1.600 de operatori economici din întreaga țară. În urma controalelor, au fost aplicate 839 de amenzi contravenționale, în valoare totală de aproximativ 4,23 milioane de lei, iar produse neconforme în valoare de peste 504.000 de lei au fost retrase definitiv de la comercializare.

Totodată, activitatea a 13 operatori economici a fost suspendată temporar până la remedierea deficiențelor.

Principalele nereguli constatate au inclus: prezența lichidului sangvinolent în ambalajele cărnii și organelor preambalate; utilizarea uleiului alimentar degradat termic; folosirea echipamentelor, ustensilelor și spațiilor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri de rugină și impurități; agregate frigorifice cu elemente de etanșare deteriorate; comercializarea produselor alimentare cu termen de valabilitate depășit.

Alte deficiențe au vizat: lipsa afișării prețurilor și a informațiilor necesare consumatorilor; informarea incompletă sau incorectă privind produsele; comercializarea unor jucării fără informațiile obligatorii despre persoana responsabilă și fără avertismentele necesare.

Reprezentanții ANPC au anunțat vineri că, în perioada 24–28 noiembrie, echipele de control au verificat peste 2.170 de operatori economici din întreaga țară. În urma neregulilor descoperite, au fost aplicate 1.221 de amenzi contravenționale, în valoare de peste 5,45 milioane de lei. Totodată, produse neconforme în valoare de peste 410.000 de lei au fost retrase definitiv de la comercializare, iar activitatea a doi operatori economici a fost suspendată temporar până la remedierea deficiențelor.

Principalele nereguli constatate au inclus: vânzarea de produse textile cu o compoziție diferită față de cea declarată în rapoartele de expertiză; lipsuri în informarea privind jucăriile și decorațiunile festive; produse fără marcajul CE, care atestă conformitatea cu standardele de siguranță UE; jucării fără informații despre persoana responsabilă de punerea pe piață și fără avertismentele obligatorii; recipienți sub presiune (butelii) cu grad avansat de coroziune; lipsa afișării prețurilor și a altor informații necesare consumatorilor.

Alte deficiențe identificate au fost: informarea incompletă sau incorectă a consumatorilor despre produsele comercializate; comercializarea produselor de origine animală fără elemente de identificare și caracterizare; folosirea echipamentelor și ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri de rugină și impurități.