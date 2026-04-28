Oana Gheorghiu a precizat că, în opinia sa, societatea civilă și mediul de afaceri se află înaintea clasei politice din punct de vedere al evoluției și al mentalităților. Ea a amintit că, în ultimele săptămâni, au existat situații în care unii actori politici au încercat să readucă în discuție idei din anii ’90, precum sloganul „nu ne vindem țara”, care a avut impact politic în acea perioadă.

Vicepremierul a mai afirmat că reacția societății este esențială în astfel de contexte și că aceasta poate influența direcția în care se îndreaptă clasa politică. În opinia sa, politicienii tind în mod constant să se raporteze la interesele cu care sunt obișnuiți să lucreze.

Ea a mai spus că starea unei țări depinde de modul în care sunt conduse instituțiile politice și economice, inclusiv atunci când acestea funcționează pe principii extractive, în care resursele sunt direcționate către un număr limitat de beneficiari.

Oana Gheorghiu a subliniat că multe instituții din România funcționează încă într-un mod extractiv, în care se urmărește maximizarea beneficiilor pentru grupuri restrânse de persoane. Ea a adăugat că direcția de evoluție a clasei politice este influențată de societate și de presiunea publică.

„Cred că societatea civilă și, mai ales, mediul de afaceri sunt mult înaintea clasei politice și am avut ocazia în ultimele săptămâni să vedem că unii politicieni încearcă să ne ducă înapoi în anii ’90 în care lozinca «nu ne vindem țara» făcea scoruri politice importante și acum o să vedem reacția societății că este foarte importantă. Clasa politică va tinde în permanență să se uite mai ales la interesele cu care s-au obișnuit să lucreze (…) Starea unei țări depinde de modul în care este condusă acea țară, cum sunt conduse instituțiile politice și economice, inclusiv în mod extractiv. Cred că în România multe instituții sunt conduse într-un mod extractiv – să scoatem tot ce putem pentru un anumit număr de oameni. Clasa politică va evolua și se va dezvolta într-o direcție în care societatea o va duce. Și știu că pare că vin din zona guvernamentală, dar, cum ziceam, eu sunt și din partea societății civile (…)”, a declarat Oana Gheorghiu la RBL Summit.

În cadrul intervenției, vicepremierul a precizat că vorbește atât din perspectiva funcției guvernamentale, cât și din experiența acumulată în societatea civilă, unde a activat o perioadă mai lungă decât în administrația publică.

Referindu-se la implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență, Oana Gheorghiu a explicat că până la termenul din 31 august, Guvernul lucrează la îndeplinirea jaloanelor necesare pentru accesarea fondurilor europene rămase din PNRR.

Ea a menționat că în mai multe dintre aceste jaloane este implicată și echipa cu care colaborează la cabinet, precizând că obiectivul este ca proiectele să fie duse într-un stadiu avansat pentru a putea fi preluate fără întârzieri de viitoarele echipe guvernamentale. Scopul este asigurarea continuității și garantarea faptului că fondurile vor ajunge în conturile României.

„Până în august, la nivelul Guvernul se lucrează intens pentru atingerea acestor jaloane. În câteva dintre ele este implicată și echipa cu care eu lucrez la cabinet și noi ne facem treaba astfel încât, dacă va fi cazul, să putem preda echipei care vine lucrurile avansate, astfel încât să nu o ia de la capăt și să ne asigurăm că banii aceștia vor ajunge în conturile României”, a transmis Gheorghiu.

Oana Gheorghiu a preluat recent mai multe responsabilități în cadrul Guvernului, după demisia lui Marian Neacșu, reprezentant PSD, care a părăsit funcția pe fondul retragerii partidului de la guvernare în semn de protest față de Ilie Bolojan.

Declarațiile au fost făcute în cadrul evenimentului RBL Summit, desfășurat în perioada 28-29 aprilie, având ca temă „Puterea transformării. De la lideri la schimbare reală”.