Românii cred că economia va merge mai rău în viitor, potrivit unui sondaj realizat de IRSOP. În ceea ce privește costul vieții, 76% dintre respondenți se așteaptă ca prețurile să continue să crească în următoarele 12 luni, în ușoară creștere față de 75% în martie. Doar 10% cred că prețurile vor rămâne la fel, iar restul de până la 100% reprezintă cei care se așteaptă la scăderi.

Referitor la venituri, 34% dintre participanți cred că veniturile proprii vor crește în următorul an, în scădere față de 38% în luna martie. În schimb, 63% estimează că veniturile vor rămâne la fel sau vor scădea, iar diferența până la 100% este reprezentată de cei care nu știu.

La capitolul consum, 12% declară că au cumpărat mai mult față de anul trecut, în timp ce 55% spun că au cumpărat mai puțin. Diferența până la 100% reprezintă răspunsuri de tip „la fel”.

În ceea ce privește intențiile de cheltuire, sondajul arată variații importante între martie și aprilie. Scade interesul pentru constituirea de economii pentru situații neprevăzute, de la 57% la 46%, în timp ce rămâne constant interesul pentru pregătirea profesională proprie sau a copiilor, la 49%, precum și pentru vacanțe în străinătate, la 32%. Crește însă intenția de investiții în firmă proprie, de la 11% la 14%, precum și achiziția de mașini noi sau second hand, de la 20% la 24%. Rămân stabile achiziția unei locuințe, la 8%, și cumpărarea de teren, la 7%. Scad ușor intențiile privind deschiderea unei afaceri și investițiile în titluri de stat sau acțiuni la bursă, iar diferența până la 100% reprezintă răspunsuri negative.

Pe piața muncii, 77% dintre angajați consideră că locul lor de muncă este în siguranță, în creștere față de 71% în martie, în timp ce 23% se tem că își pot pierde locul de muncă. În rândul angajaților cu locuri de muncă considerate în pericol, 16% spun că se găsesc ușor alte joburi în localitatea lor, iar 80% spun că este dificil, restul fiind răspunsuri „nu știu”.

În ceea ce privește perspectivele asupra nivelului de viață, doar 19% dintre respondenți cred că situația se va îmbunătăți în următorul an, în scădere față de 25% în martie. În schimb, 68% anticipează o înrăutățire, iar diferența reprezintă răspunsuri „la fel”.

Pe termen lung, 33% cred că nivelul de viață va fi mai bun peste cinci ani, în scădere față de 37% în martie, în timp ce 45% consideră că va fi mai rău, în creștere față de 39%. Restul reprezintă răspunsuri „la fel” sau „nu știu”.

Analiza IRSOP evidențiază o situație economică percepută ca dificilă, cu așteptări inflaționiste ridicate care sugerează continuarea creșterii prețurilor și erodarea nivelului de trai. Lipsa unui sfârșit previzibil al inflației subminează încrederea consumatorilor și afectează optimismul economic.

În același timp, majoritatea populației estimează că veniturile vor rămâne stabile sau vor scădea, ceea ce, în contextul creșterii prețurilor, ar putea duce la presiuni pentru intervenții guvernamentale și posibile subvenții pentru costul vieții.

Pe partea de consum, tendința generală este de reducere a cumpărăturilor pentru consumul curent, ceea ce ar putea afecta negativ retailul și piața muncii. Accesul la bunuri scumpe, precum locuințele sau investițiile în afaceri, rămâne limitat, deși există o ușoară creștere a interesului pentru achiziția de mașini și pentru investiții în educație sau economii pentru situații neprevăzute, semn al creșterii anxietății.

Pe piața muncii, aproximativ un sfert dintre angajați se tem de disponibilizare, iar contextul general indică dificultăți în schimbarea locurilor de muncă pentru salarii mai bune, pe fondul răcirii pieței.

La nivel general, încrederea în evoluția viitorului rămâne scăzută, iar majoritatea respondenților consideră că nivelul de trai va stagna sau se va deteriora atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Potrivit analizei, această stare de pesimism poate influența comportamentul economic și social, reducând inițiativa, investițiile și participarea activă pe piața muncii, cu posibile efecte asupra migrației și stabilității economice.