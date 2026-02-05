Dezbaterea privind euro digital scoate la iveală viziuni radical diferite în Parlamentul European. O parte dintre eurodeputați susțin un model apropiat de numerar, care să permită plăți offline și un grad ridicat de confidențialitate, în timp ce alții pledează pentru o monedă electronică integrată strict în sistemul bancar, cu mecanisme clare de control.

Punctele sensibile ale negocierilor privesc nivelul de anonimat al tranzacțiilor, implicarea băncilor comerciale în distribuirea euro digital, limitele de deținere pentru cetățeni și temerile legate de o eventuală „monedă programabilă”.

Potrivit ordinii de zi a reuniunii de marți, raportorul Partidului Popular European (PPE), Fernando Navarrete, a prezentat o nouă abordare, descriind euro digital drept o „monedă electronică”.

În această variantă, instrumentul ar fi utilizat exclusiv pentru plăți offline și ar funcționa ca o „formă digitală tokenizată” de numerar, fără ca utilizatorii să aibă conturi de retail deschise direct în registrul Banca Centrală Europeană.

De cealaltă parte, grupurile Socialiști și Democrați (S&D) și Renew Europe sprijină propunerea Comisia Europeană, care prevede existența unor conturi de retail în registrul BCE și utilizarea euro digital atât pentru plăți online, cât și offline.

„Europa trebuie să dețină și să controleze infrastructura sa critică. Într-o perioadă de schimbări geopolitice fără precedent, în timp ce asistăm la dizolvarea bazelor de reguli ale ordinii internaționale, suveranitatea plăților trebuie să fie ancorată în infrastructura comună”, a declarat pentru Euronews raportorul din umbră al S&D, Nikos Papandreou.

Parlamentul European este, în prezent, singura instituție europeană care nu a adoptat o poziție oficială privind euro digital, în condițiile în care statele membre ale UE au convenit deja asupra unei poziții comune în decembrie anul trecut.

Un vot în plen este programat pentru luna mai, însă diviziunile dintre eurodeputați ar putea împiedica adoptarea acestuia. Fără o poziție clară a Parlamentului, nu pot începe negocierile dintre Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul European asupra formei finale a legislației.

În paralel cu blocajul politic, o coaliție formată din zece mari bănci europene a lansat oficial o nouă companie cu sediul la Amsterdam, qivalis, care urmărește dezvoltarea unei monede digitale stabile (stablecoin) legate de euro.

Inițiativa este văzută ca o încercare de a contracara dominația sistemelor de plăți digitale americane bazate pe dolar și adaugă presiune asupra instituțiilor europene pentru accelerarea deciziei privind euro digital.