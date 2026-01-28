Uniunea Europeană trebuie să avanseze mai rapid cu proiectul euro digital pentru a reduce dependența sistemului său de plăți de companii din afara blocului comunitar, în special din Statele Unite. Mesajul a fost transmis public miercuri de comisarul european pentru economie și productivitate, implementare și simplificare, Valdis Dombrovskis, într-o intervenție citată de Reuters și preluată de Agerpres.

Banca Centrală Europeană lucrează la conceptul de euro digital încă din anul 2020, ca parte a unui efort mai amplu de modernizare a sistemelor de plată și de adaptare la transformările digitale. Obiectivul principal este ca moneda unică să rămână relevantă și funcțională într-un context în care plățile electronice și online câștigă teren în fața numerarului.

Cu toate acestea, ritmul dezvoltării proiectului a fost unul lent. Lipsa unei presiuni politice consistente, dar și rezervele exprimate de o parte a sectorului bancar european, au contribuit la amânarea unor decizii-cheie. Situația geopolitică recentă a schimbat însă perspectiva, iar utilizarea presiunii economice de către administrația Trump în relația cu Europa a determinat o reevaluare a priorităților strategice.

În acest context, Valdis Dombrovskis a atras atenția asupra riscurilor generate de dominația furnizorilor non-europeni în sectorul plăților. Oficialul european a subliniat că această realitate expune Uniunea Europeană unor vulnerabilități economice într-o lume marcată de fragmentare și competiție geopolitică.

„Astăzi, peisajul plăţilor noastre este puternic dominat de furnizori non-europeni. Acest lucru ne face dependenţi de companiile deţinute de străini într-o lume din ce în ce mai polarizată şi fragmentată”, a declarat Dombrovskis la Summitul Bancar European.

Datele prezentate indică faptul că aproape două treimi din toate tranzacțiile cu cardul realizate în Uniunea Europeană sunt procesate de giganții americani Visa și Mastercard. Potrivit comisarului, acest nivel de concentrare reprezintă un risc structural pentru economia europeană.

„ Cedarea unui astfel de grad de control tehnologic asupra economiei UE către alţii ar putea împiedica capacitatea noastră de a acţiona autonom. Aceasta prezintă ameninţări reale la adresa rezilienţei şi securităţii noastre economice”, a spus comisarul european.

În viziunea Comisiei Europene, euro digital ar putea reprezenta o soluție concretă pentru diminuarea acestei dependențe. Moneda digitală ar urma să fie utilizată atât pentru plăți online, cât și pentru tranzacții în magazine fizice, oferind o alternativă europeană la infrastructurile existente.

Valdis Dombrovskis a explicat că lucrările la euro digital ar trebui accelerate, tocmai pentru a răspunde acestor provocări strategice și tehnologice. Proiectul este privit nu doar ca o inovație financiară, ci ca un element esențial al autonomiei economice europene.

„Europa are nevoie de un euro digital pentru era digitală. Acest euro digital ar trebui privit în contextul mai larg al îmbunătăţirii autonomiei strategice a Europei”, a declarat Dombrovskis.

La nivel politic, există deja un consens de principiu. La sfârșitul anului trecut, cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au convenit că își doresc un euro digital care să poată fi utilizat oricând și oriunde, inclusiv în situații în care utilizatorii nu sunt conectați la internet.

După finalizarea negocierilor cu Parlamentul European, Banca Centrală Europeană ar putea primi undă verde pentru emiterea euro digital. Conform estimărilor BCE, noua formă a monedei unice ar putea deveni operațională în jurul anului 2029, marcând un pas important în transformarea sistemului financiar european.