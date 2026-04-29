Șeful statului și-a reafirmat public poziția privind orientarea politică a țării, insistând că nu va susține o formulă de guvernare care nu respectă această direcție.

„Chiar Constituția României vorbește de direcția pro-occidentală a României. Eu îmi mențin declarațiile. Eu doresc și voi acționa pentru ca România să fie guvernată de forțe pro-occidentale. De suspendare, nu cred că este o chestiune serioasă. Suspendarea este un mecanism foarte serios, în care Parlamentul și apoi cetățenii penalizează președintele care încalcă Constituția. Nu suntem deloc acolo”

Declarația a fost făcută în marja Summitului Inițiativei celor Trei Mări, desfășurat la Dubrovnik, în Croația, un eveniment cu relevanță strategică pentru cooperarea regională.

Întrebat despre scenariul suspendării, președintele a respins ideea și a subliniat că nu există premise reale pentru un astfel de demers.

„În primul rând, scenariul teoretic de care vorbiți este extrem de puțin probabil. Nu există vreo declarație din partea PSD că ar merge spre acest scenariu. Dimpotrivă. Evident că putem face o dezbatere constituțională, numai că argumentele constituționale sunt de partea mea”

Această poziție indică faptul că, în ciuda tensiunilor politice, nu există încă o escaladare instituțională majoră.

Moțiunea de cenzură depusă de Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor va fi votată pe 5 mai, iar rezultatul poate schimba complet arhitectura politică.

În cazul în care Guvernul va fi demis, președintele a anunțat că va iniția consultări rapide cu partidele politice.

El a subliniat că stabilitatea este esențială nu doar pentru populație, ci și pentru piețele financiare, care reacționează la incertitudinea politică.

Într-o declarație cu tentă de autocritică, Nicușor Dan a recunoscut că situația politică actuală nu este rezultatul unei singure decizii sau al unui singur actor.

„Evident că parte din… Noi am pornit toți acum 10 luni crezând că această coaliție va fi trainică. Nu s-a întâmplat. Și atunci, evident, fiecare dintre noi are o responsabilitate”

Această afirmație sugerează o recunoaștere a eșecului colectiv în menținerea stabilității politice.

Moțiunea de cenzură a fost depusă în urma unei colaborări între Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor, o asociere care a surprins scena politică.

Marian Neacșu a descris demersul drept unul tehnic, dar a lăsat deschisă posibilitatea unor colaborări viitoare.

„În urma mai multor rânduri de discuţii între conducerile partidelor noastre, s-a decis ca eu şi domnul Petrişor Peiu să ne ocupăm de partea tehnică a unei moţiuni de cenzură comune. Din acest motiv ne aflăm astăzi aici. Este un lucru exclusiv tehnic”

În trecut însă, liderii ambelor partide au exclus public o astfel de alianță, ceea ce ridică semne de întrebare privind evoluțiile politice viitoare.

Ce este în joc, dincolo de conflictul politic

Criza actuală are implicații mult mai largi decât simpla schimbare a Guvernului.

Principalele riscuri sunt:

instabilitate economică și reacții negative ale piețelor

întârzierea reformelor și a proiectelor finanțate din fonduri europene

afectarea credibilității externe a României

În același timp, poziția președintelui indică o linie clară: menținerea direcției pro-occidentale, chiar și cu riscul unui blocaj politic temporar.

Votul din 5 mai va reprezenta un test major pentru actuala majoritate parlamentară și pentru viitorul Guvernului.

Refuzul președintelui de a accepta un premier susținut de PSD–AUR complică ecuația politică și face ca negocierile de după vot să fie esențiale.

România se află, astfel, într-un moment de inflexiune, în care deciziile politice din următoarele zile pot influența direcția țării pe termen lung.