Președintele României, Nicușor Dan, a subliniat că unul dintre punctele centrale ale summitului de miercuri va fi simplificarea proceselor de reglementare din Uniunea Europeană. El a explicat că diferențele dintre reglementările naționale, cum ar fi recunoașterea diplomelor între state, afectează competitivitatea companiilor europene.

„Componenta internă foarte important de reglementare, de exemplu, o chestiune banală, recunoașterea diplomelor dintr-o țară europeană în alta. Faptul că Europa este împărțită în diferite reglementări face ca marile companii să fie în Statele Unite, de exemplu, pe telecomunicație. Avem 3-4 companii în Statele Unite și vreo 150 în Europa și în felul ăsta banii pentru cercetare, dezvoltare vor fi tot timpul acolo și noi vom avea un dezavantaj competitiv”, a declarat Nicușor Dan.

Acesta a spus că discuțiile se vor concentra pe acorduri comerciale și piața energetică.

„Pe extern, din nou, cu puține nuanțe, oamenii sunt de acord că Europa trebuie să meargă să facă acorduri comerciale de India, Mercosur, toate cele pe care le știți”, a susținut Dan.

Referitor la componenta energetică, președintele Nicușor Dan a evidențiat că un subiect de mare importanță pentru România îl reprezintă prețul energiei și ritmul tranziției verzi. România susține un parcurs mai gradual pentru ca industriile mari consumatoare de energie să aibă timp de adaptare.

Șeful statului a subliniat că diferențele de preț la energie între Europa, Statele Unite și China influențează competitivitatea și că este esențială armonizarea rețelelor pentru a permite o piață unică de energie, în timp ce taxele pe emisiile de carbon contribuie la creșterea costurilor energetice.

„O chestiune care este foarte discutată și importantă pentru România este prețul energiei și dacă nu cumva cât de repede trebuie să mergem cu tranziția verde. Noi suntem printre țările care doresc ca acest proces să fie mai lent astfel încât industriile care sunt mari consumatoare de energie să aibă timp. Este foarte important pentru noi și pentru multă lume prețul energiei care este o diferență de competitivitate între Europa și Statele Unite, China. Și aici sunt cele două componente, rețelele care să poată să permite o piață unică de energie, pentru că există discontinuități și diferențe de preț între țările europene și, bineînțeles, taxele pe emisia de carbon care ridică prețul de energie”, a spus președintele.

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, în Belgia, că nu a luat încă o decizie privind participarea la prima reuniune a Consiliului pentru Pace. El a precizat că decizia va depinde de răspunsul părții americane și că va fi comunicată „probabil săptămâna aceasta”.

”Suntem încă în discuţii cu partea americană şi obiectul discuţiei este care poate să fie statutul unei ţări care, în momentul ăsta, cum e România, nu poate să fie decât observator. Adică care este formatul discuţiei şi eventualii observatori care este rolul lor în această şedinţă”, a explicat preşedintele.

Referitor la participarea României la Consiliul pentru Pace, președintele Nicușor Dan a explicat că decizia depinde de condițiile în care s-ar desfășura rolul țării noastre. El a subliniat că situația din Gaza este importantă pentru Europa, iar România are relații tradiționale atât cu Israelul, cât și cu țările arabe din regiune, ceea ce face prezența noastră relevantă.

În același timp, șeful statului a menționat că va consulta și partenerii europeni, dar hotărârea finală va aparține României. Analiza continuă este, de asemenea, influențată de suprapunerea Cartei ONU cu atribuțiile Consiliului pentru Pace.