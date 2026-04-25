Nicușor Dan a precizat că își va continua rolul de mediator și a invitat luni liderii celor patru partide politice pro-europene, împreună cu reprezentantul grupului parlamentar al minorităților naționale, la o întâlnire tehnică. Discuțiile vor viza programe majore pentru România, precum SAFE și PNRR.

„Am semnat aseară demisiile miniștrilor social-democrați și propunerile de miniștri interimari, transmise de către Guvern.

Îmi voi exercita în continuare rolul de mediator. Ca atare, i-am invitat, luni, pe liderii celor patru partide politice pro europene și pe liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, pentru a avea o discuție tehnică și aplicată despre programele majore pentru România, precum SAFE și PNRR.”, a scris președintele pe Facebook.

Președintele Nicușor Dan a anunțat vineri, după Summitul UE din Cipru, că urma să verifice documentele și că, „dacă totul era în regulă”, urma să semneze demisiile miniștrilor PSD din Guvern și să numească interimatele propuse de Ilie Bolojan.

„Aceste propuneri au venit după ce am vorbit aseară cu dvs. Peste zi, colegii mei s-au uitat pe ele, au încomit proiectele, decretele de revocare, respectiv numire și în drum spre avion o să mă uit pe ce au lucrat, voi face o mică verificare și, dacă este totul în regulă, le voi semna,” a declarat președintele Nicușor Dan.

Din Cabinetul condus de liberalul Ilie Bolojan s-au retras vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Agriculturii Florin Barbu, ministrul Energiei Bogdan Ivan, ministrul Muncii Florin Manole, ministrul Justiției Radu Marinescu, ministrul Sănătății Alexandru Rogobete și ministrul Transporturilor Ciprian Șerban.

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri seară că, în cadrul consultărilor de la Palatul Cotroceni, a solicitat partidelor să reducă tensiunile din spațiul public și să se concentreze mai mult pe viitor și pe acțiunile care urmează să fie întreprinse, în loc să insiste asupra trecutului.

Președintele Nicușor Dan a declarat că a avut, pe parcursul zilei, consultări informale cu partidele pro-occidentale din coaliție, precizând că acestea nu au avut caracter decizional, întrucât Constituția nu îi conferă un rol executiv direct în acest proces.

Acesta a subliniat că România se află într-o criză politică ce persistă de mai multe luni, pe fondul neînțelegerilor și diferențelor de opinie tot mai accentuate între partidele din coaliție. În acest context, a cerut atât în cadrul discuțiilor, cât și public, o reducere a retoricii tensionate și o orientare mai clară către soluții și către viitor.

Nicușor Dan a apreciat că fiecare actor politic și-a exprimat deja nemulțumirile, iar principala provocare rămâne modul în care va continua cooperarea între forțele politice pro-occidentale. El a subliniat necesitatea menținerii dialogului între aceste formațiuni, indiferent de formula politică viitoare.

Totodată, președintele a arătat că, dincolo de disputele politice, este esențial ca instituțiile statului să funcționeze în mod normal, România rămânând un stat funcțional și ferm angajat pe direcția pro-occidentală. El a menționat că toate partidele și reprezentanții minorităților naționale au exclus colaborarea cu forțele anti-occidentale și au exprimat disponibilitate pentru cooperare pe proiecte majore precum aderarea la OECD, programul SAFE și implementarea PNRR.

Ilie Bolojan, liderul PNL și prim-ministru, i-a transmis președintelui Nicușor Dan că își asumă în continuare mandatul de șef al Guvernului.

La rândul său, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat după consultările de la Palatul Cotroceni că social-democrații ar putea intra în opoziție dacă nu se ajunge la o armonizare a pozițiilor politice, subliniind că PSD nu susține un guvern minoritar.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că există posibilitatea formării unui guvern minoritar PNL–USR–UDMR–minorități, susținut individual de parlamentari, însă a precizat că formațiunea sa își dorește în continuare o soluție de majoritate parlamentară, similară celei din 2025.