Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a anunțat desemnarea constructorului pentru ultimul lot al tronsonului Târgu Neamț – Iași – Ungheni din Autostrada Unirii A8. Este vorba despre tronsonul 1 Moțca – Târgu Frumos, cu o lungime de 27 de kilometri.

Contractul a fost câștigat, în urma reevaluării ofertelor, de asocierea formată din SA&PE Construct, Tehnostrade, Spedition UMB și Euro-Asfalt. Valoarea ofertei este de 4,87 miliarde de lei, fără TVA.

Directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, a declarat că, odată cu această desemnare, toate cele patru tronsoane ale autostrăzii A8 pe segmentul Moțca – Iași – Ungheni au constructori. El a precizat că obiectivul este semnarea cât mai rapidă a contractelor de proiectare și execuție.

Potrivit CNIR, finanțarea pentru acest proiect este asigurată prin Programul SAFE. Prioritatea în perioada următoare este semnarea contractului și respectarea termenelor stabilite prin acest mecanism european.

Gabriel Budescu a explicat că, pe lângă acest tronson, există deja patru loturi aflate în proiectare între Târgu Mureș și Târgu Neamț. În total, compania urmează să deruleze contracte pentru aproximativ 200 de kilometri din Autostrada Unirii A8.

Acesta a subliniat că proiectele vor fi realizate cu respectarea standardelor asumate și cu sprijin acordat constructorilor pentru implementare.

„De astăzi, toate cele patru tronsoane ale Autostrăzii A8 Moţca-Iaşi-Ungheni au constructori, un progres important pe care dorim să-l concretizăm cât mai curând prin semnarea contractelor de proiectare şi execuţie. Alături de cele patru loturi aflate deja în proiectare dintre Târgu Mureş şi Târgu Neamţ, vom derula contractele pentru aceşti 200 de kilometri ai Autostrăzii A8, conform angajamentului nostru, de respectare a celor mai înalte standarde şi acordând tot sprijinul necesar constructorilor”, a declarat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.

Tronsonul dintre Moțca și Târgu Frumos va include lucrări complexe de infrastructură. Pe acest segment vor fi construite 36 de poduri și pasaje, cu o lungime totală de aproximativ 8,5 kilometri.

De asemenea, sunt prevăzute patru tuneluri, cu o lungime totală de 1,7 kilometri, precum și trei noduri rutiere, la Moțca, Pașcani și Târgu Frumos.

În cadrul contractului este inclusă și realizarea, cu prioritate, a unui segment de 5,5 kilometri de autostradă. Acesta va asigura legătura între secțiunea Leghin – Târgu Neamț a Autostrăzii A8 și DN2, precum și conexiunea cu Autostrada Moldovei A7, pe ruta Bacău – Pașcani. Termenul stabilit pentru finalizarea acestui segment este de maximum 12 luni.