Misterul din jurul deciziei lui Trump privind compania de AI Anthropic. De și-a schimbat brusc poziția

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Președintele american Donald Trump a declarat că nu mai consideră compania de inteligență artificială Anthropic o amenințare la adresa securității naționale, deși cu o săptămână în urmă își exprimase o poziție diferită, potrivit Reuters.

Într-un interviu acordat emisiunii „The Axios Show”, liderul de la Casa Albă a fost întrebat dacă îl vede pe directorul general Dario Amodei sau compania Anthropic ca o posibilă amenințare pentru securitatea Statelor Unite. „Acum nu, dar acum o săptămână, poate”, a răspuns Donald Trump.

Declarațiile apar pe fondul unei dispute legate de accesul cetățenilor străini la cele mai recente modele de inteligență artificială dezvoltate de companie, denumite Fable 5 și Mythos 5. Subiectul a readus în atenție modul în care sunt gestionate tehnologiile considerate sensibile din punct de vedere strategic.

Săptămâna trecută, Anthropic a suspendat accesul tuturor utilizatorilor la aceste modele după ce Donald Trump a cerut companiei să blocheze accesul persoanelor din afara Statelor Unite. Măsura a generat discuții la nivelul industriei tehnologice și al autorităților americane.

Mai mulți specialiști tehnici ai Anthropic urmau să aibă întâlniri cu oficiali ai administrației americane pentru a discuta modul de aplicare a noilor restricții privind exportul tehnologiilor avansate de inteligență artificială. Dialogul vizează stabilirea unor reguli clare privind utilizarea și distribuirea acestor sisteme.

Donald Trump a afirmat pentru Axios că Dario Amodei a reacționat „foarte rapid” și „responsabil” la directivele venite din partea administrației.

Tema a fost abordată și la summitul G7 desfășurat în Franța, unde liderii statelor industrializate s-au întâlnit cu reprezentanți ai marilor companii tehnologice, inclusiv cu Dario Amodei. Întâlnirile au avut ca obiect principal impactul global al inteligenței artificiale și regulile de utilizare a acestor tehnologii.

Deși poziția președintelui american s-a modificat, acesta nu a exclus complet posibilitatea unor măsuri excepționale. Întrebat dacă ar putea fi utilizat Defense Production Act, care oferă guvernului puteri extinse în situații de interes național, Donald Trump a răspuns: „Am puterea să folosesc multe instrumente. Dar nu sunt sigur că va fi nevoie de asta.”

Compania Anthropic a transmis, într-un comunicat, că apreciază colaborarea cu administrația americană și că lucrează împreună cu autoritățile pentru clarificarea rapidă a situației. Totodată, compania a subliniat că împărtășește obiectivul protejării infrastructurii critice și al menținerii poziției Statelor Unite în domeniul inteligenței artificiale.

Discuțiile dintre Washington și sectorul tehnologic reflectă preocupările tot mai frecvente privind accesul internațional la sisteme AI avansate, considerate tehnologii cu impact semnificativ în plan economic, militar și de securitate națională.