Deputatul Mihai Fifor a reacționat dur la declarațiile publice ale primarului Ilie Bolojan, criticând modul în care sunt tratate persoanele care au servit România în teatrele de operații. Într-o postare recentă pe rețelele sociale, Fifor a subliniat ipocrizia discursurilor oficiale, mai ales atunci când acestea sunt în contrast cu deciziile concrete care afectează veniturile veteranilor.

El a evidențiat că veteranii nu au nevoie de vorbe despre onoare sau sacrificiu, ci de recunoaștere reală și drepturi respectate.

„Cât de ipocrit să fii, domnule Bolojan, ca de Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații să vorbești despre respectul datorat celor care au apărat această țară, în timp ce nu demult le-ați tăiat din pensii? Cum poți rosti cu seninătate cuvinte despre onoare, curaj și sacrificiu, după ce ai lovit exact în cei care au îmbrăcat uniforma României și au pus mai presus de orice jurământul față de Patrie? Cei care au servit România în teatrele de operațiuni din Irak, Afganistan, Balcanii de Vest sau în alte misiuni internaționale nu au nevoie de discursuri, dumneavoastră, domnule Bolojan! Au nevoie de respect real, de dreptate și de recunoașterea faptelor lor”, a precizat deputatul.

Fifor a mai atras atenția asupra faptului că măsurile luate anterior, precum reducerea pensiilor militarilor, contrazic mesajele publice despre respectul datorat celor care au pus mai presus jurământul față de țară. În opinia sa, astfel de acțiuni afectează credibilitatea autorităților și imaginea publică a instituțiilor implicate în protecția veteranilor.

Deputatul PSD a amintit pierderile suferite de România în cadrul misiunilor internaționale, subliniind importanța respectului real față de cei care au servit țara.

„Scrieți-vă undeva, ca să nu uitați: România a pierdut 31 de militari în aceste misiuni și are peste 200 de răniți, oameni care au plătit cu sânge loialitatea față de drapel”, a scris Fifor.

El a pus accent și pe legătura personală care lipsește între autorități și veterani.

„I-ați întâlnit vreodată, domnule Bolojan? I-ați privit în ochi? Le-ați strâns vreodată mâna? Să le vedeți suferința, a lor și a familiilor care au rămas în urmă”, a afirmat deputatul.

Această observație scoate în evidență distanța dintre factorii de decizie și cei care au participat efectiv la misiuni, precum și impactul emoțional asupra veteranilor și rudelor acestora.

Fifor consideră că discursurile formale despre securitatea națională și patriotism devin lipsite de sens atunci când nu sunt însoțite de acțiuni concrete care să protejeze și să recompenseze veteranii pentru eforturile lor.

Deputatul PSD a accentuat că respectul pentru veterani nu poate fi mimat prin declarații publice sau gesturi ceremoniale.

„Respectul pentru veterani nu se mimează — se arată prin fapte”, a punctat Fifor, subliniind necesitatea unor măsuri efective care să protejeze veniturile și drepturile acestora.

El a continuat prin a evidenția legătura directă între sacrificiile veteranilor și siguranța României. „Să le vorbești despre «securitatea țării» în timp ce le iei din venituri este o formă supremă de ipocrizie politică. Siguranța României există datorită acestor oameni. Ei au apărat tricolorul, și-au riscat viața și au dus onoarea României în lume;” a scris deputatul.

Postarea se încheie cu un mesaj de apreciere și recunoștință pentru veterani:

„Cinste lor, celor care au făcut din tricolor scut și datorie! România le datorează liniștea și libertatea de astăzi. 🇷🇴🇷🇴🇷🇴”.