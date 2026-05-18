Persoanele care călătoresc cu sume mari de bani cash trebuie să respecte reguli stricte la intrarea sau ieșirea din UE. În anumite situații, banii pot fi verificați, reținuți sau chiar confiscați

Transportul numerarului peste graniță este atent monitorizat în Uniunea Europeană, iar persoanele care călătoresc cu sume mari de bani trebuie să respecte obligații clare de declarare. Regulile europene privind numerarul au devenit mai stricte în ultimii ani, pe fondul măsurilor de combatere a spălării banilor, fraudei fiscale și finanțării terorismului.

Mulți români care pleacă în vacanță, călătoresc în interes de afaceri sau transportă economii în numerar nu cunosc faptul că există un prag legal peste care suma trebuie declarată obligatoriu autorităților vamale.

În anumite cazuri, lipsa declarației poate duce la amenzi foarte mari, verificări suplimentare și chiar confiscarea banilor.

Potrivit legislației europene, orice persoană care intră sau iese din Uniunea Europeană cu 10.000 de euro sau mai mult în numerar este obligată să declare suma la autoritățile vamale.

Regula se aplică indiferent dacă banii sunt transportați în euro sau în altă valută. Pragul este calculat la valoarea totală echivalentă în euro.

Sumă transportată Obligație legală Sub 10.000 euro Nu este necesară declarația vamală 10.000 euro sau mai mult Declarație obligatorie

Obligația de declarare se aplică atât la intrarea în Uniunea Europeană, cât și la ieșirea din spațiul comunitar.

Autoritățile europene consideră că transportul unor sume mari de numerar reprezintă un risc ridicat pentru activități ilegale, motiv pentru care controalele sunt tot mai stricte.

Mulți oameni cred că regulile se referă doar la bancnote și monede, însă definiția numerarului este mult mai largă.

Conform legislației UE, în categoria numerarului intră:

bancnote și monede;

cecuri la purtător;

ordine de plată și instrumente negociabile;

carduri preplătite anonime;

aur sub anumite forme, precum lingouri sau monede cu puritate ridicată.

Astfel, chiar dacă o persoană nu transportă efectiv bani cash în bancnote, anumite instrumente financiare pot intra sub obligația de declarare.

Autoritățile pot considera că suma totală trebuie declarată chiar dacă banii sunt împărțiți între mai multe persoane care călătoresc împreună sau sunt transportați în bagaje diferite.

De exemplu, dacă membrii unei familii transportă separat sume care depășesc împreună pragul de 10.000 de euro, autoritățile pot solicita explicații privind proveniența banilor și scopul transportului.

În plus, regulile se aplică inclusiv pentru numerarul trimis prin colete, pachete sau transporturi cargo.

Persoanele care nu declară numerarul atunci când depășesc pragul legal riscă sancțiuni serioase.

Autoritățile vamale pot:

reține temporar banii;

confisca numerarul;

aplica amenzi importante;

deschide investigații privind proveniența fondurilor.

În multe state europene, simpla nedeclarare a sumei poate fi considerată încălcare gravă a legislației financiare, chiar dacă banii provin din surse legale.

În anumite cazuri, persoanele controlate trebuie să prezinte documente care să dovedească proveniența sumelor transportate, precum contracte, extrase bancare, acte de vânzare sau documente fiscale.

Chiar dacă suma transportată este sub 10.000 de euro, autoritățile pot face verificări dacă există suspiciuni privind activități ilegale.

Regulile europene permit controale suplimentare în situațiile în care există indicii legate de:

spălare de bani;

evaziune fiscală;

finanțarea terorismului;

activități infracționale.

Astfel, inclusiv persoanele care transportă sume mai mici pot fi întrebate despre proveniența banilor sau scopul călătoriei.

Uniunea Europeană a introdus în ultimii ani reguli mai dure privind circulația numerarului, în încercarea de a combate economia subterană și fraudele financiare.

Autoritățile vamale, fiscale și bancare colaborează tot mai strâns prin schimb de informații între statele membre, iar tranzacțiile și transporturile de numerar sunt monitorizate mai atent decât în trecut.

În paralel, tot mai multe țări europene limitează plățile cash și în interiorul economiei.

Țările europene care limitează plățile cash

Mai multe state din UE au introdus plafoane pentru plățile în numerar între persoane fizice sau firme.

În unele țări, tranzacțiile cash peste anumite sume sunt interzise sau puternic restricționate.

Țară Limită aproximativă pentru plăți cash Franța 1.000 euro Italia 5.000 euro Grecia 500 euro Spania 1.000 euro România limite diferite în funcție de tipul tranzacției

Scopul acestor măsuri este reducerea evaziunii fiscale și creșterea transparenței financiare.

În ultimii ani, controalele asupra numerarului transportat peste graniță au devenit mai frecvente inclusiv pentru cetățenii români.

Autoritățile europene urmăresc mai atent tranzacțiile și mișcările de bani cash, în special în contextul intensificării măsurilor anti-fraudă și anti-spălare de bani.

Specialiștii recomandă persoanelor care călătoresc cu sume mari de bani să se informeze înainte de plecare și să păstreze documentele care pot justifica proveniența fondurilor.

În cazul sumelor apropiate sau peste pragul de 10.000 de euro, declararea voluntară la vamă este cea mai sigură variantă pentru evitarea problemelor legale sau a întârzierilor la frontieră.