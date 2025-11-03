Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a declarat că formațiunea sa este de acord cu propunerea legislativă susținută de UDMR privind reducerea numărului de parlamentari la 300. Totuși, acesta a criticat inițiativa depusă de USR pe aceeași temă, considerând că documentul este redactat eronat și lipsit de coerență tehnică.

„Noi am discutat și săptămâna trecută discuția cu 300 de parlamentari, noi o susținem, avem doar o singură mențiune să fie vot uninominal. Este un proiect pe care noi îl susținem, dacă nu mă înșel este propus de UDMR. Proiectul celor de la USR este un proiect care nu a fost scris corect, specific USR-ului. Scriau că trebuie să fie 200 de senatori și 100 de deputați, ei trebuie să mai învețe să scrie proiecte. Avem un referendum în România, obținut acum 15 ani, care așteaptă să fie pus în aplicare. PSD susține varianta cu 300 de parlamentari”, a afirmat Grindeanu.

Declarațiile liderului social-democrat marchează o delimitare clară între poziția PSD și cea a USR, chiar dacă ambele formațiuni declară că respectă voința exprimată la referendumul din 2009. Prin menționarea votului uninominal, Grindeanu a introdus o condiție suplimentară, care ar putea complica o eventuală susținere comună a proiectului în Parlament.

Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, a criticat modul în care Senatul a gestionat inițiativa legislativă privind reducerea numărului de parlamentari, acuzând lipsa oricărei dezbateri timp de 45 de zile. Potrivit acestuia, proiectul riscă să aibă aceeași soartă ca alte inițiative similare, care au fost ignorate sau blocate în comisii.

„Astăzi, la Plenul Senatului, va fi anunţată trecerea tacită a iniţiativei legislative cu 300 de parlamentari. Asta după ce, timp de 45 de zile, am avut zero dezbateri şi zero discuţii la comisiile avizatoare, raportoare sau în plenul Senatului. Ce se întâmplă mai departe cu iniţiativa aceasta? Aceasta trece în cameră decizională, la Camera Deputaţilor, şi probabil că va fi vârâtă într-un sertar, peste care se va aşeza praful, alături de alte vreo 4 sau 5 iniţiative care solicitau acelaşi lucru, şi anume, diminuarea numărului de parlamentari”, a spus Ștefan Pălărie.

Senatorul USR a invocat și rezultatele referendumului din 2009, considerând că acestea reflectă o voință clară a electoratului. El a subliniat faptul că situația demografică actuală și rezultatele recensământului justifică o structură parlamentară mai restrânsă.

„Voinţa poporului e să avem un parlament mai suplu. Matematica ne spune că avem nevoie de un Parlament mai mic şi nu unul supra-dimensionat. De asemenea, recensământul ne spune că românii nu mai sunt câţi erau. În consecinţă, e nevoie de mai puţin parlamentari din toate punctele de vedere. Aş face un apel către clasa politică veche din România şi aş spune aşa: Nu vă mai jucaţi cu democraţia atunci când consultaţi voinţa poporului şi aveţi legi care să transpună voinţa poporului în cadrul legislativ, iar dumneavoastră vă jucaţi aşa, ca la păcănele, cu ele, le ascundeţi sau le băgaţi în sertar. Nu faceţi altceva decât să creaţi extremism”, a completat Pălărie.

În continuarea declarațiilor sale, senatorul USR a amintit și despre alte proiecte legislative care, potrivit partidului său, au rămas blocate în procedura parlamentară, deși au la bază decizii susținute de cetățeni. Printre acestea se află inițiativa depusă de liderul USR, Cătălin Drulă, privind un buget unic pentru Capitală.

Pălărie a explicat că această propunere urmărește aplicarea unui vot recent, prin care locuitorii Bucureștiului au cerut un singur buget centralizat și o autoritate unică pentru eliberarea autorizațiilor de construcție.

„De aceea, nu înţelegem de ce alte partide, care probabil că o să-şi fluture în curând candidaţii la Primăria Capitalei, nu pun această iniţiativă a lui Cătălin Drulă pe ordinea de zi. Încă o dată, să o spun răspicat, joaca aceasta politicianistă, – lasă că ne facem şi oamenii nu observă – se vede şi se vede extrem de prost de către români. Deci am pretenţia ca această lege a lui Cătălin Drulă să nu aibă aceeaşi soartă precum a avut o lege cu 300 de parlamentari, şi democraţia să-şi urmeze cursul”, a precizat senatorul USR.

În opinia sa, ignorarea repetată a instrumentelor democratice, precum inițiativele legislative și referendumurile, afectează încrederea publicului în instituțiile statului și favorizează discursurile populiste.

La rândul său, senatorul AUR Petrișor Peiu a afirmat că partidul său va susține orice proiect care prevede reducerea numărului de parlamentari la 300, indiferent de formațiunea politică ce îl propune. El a făcut referire la două inițiative aflate în diferite etape legislative — una depusă de USR și una mai veche, aparținând AUR.

„Există două proiecte, pe diverse faze de evoluţie. Unul al USR-ului, care a intrat acum în Camera Deputaţilor, altul mai vechi, al nostru, care este în Camera Deputaţilor de 2 ani. Ambele prevăd această cifră de 300 de parlamentari. E adevărat că cel al USR-ului vorbeşte de 100 de deputaţi şi 200 de senatori”, a spus senatorul.

Peiu a criticat însă faptul că, potrivit discuțiilor din coaliția de guvernare, s-ar fi renunțat la ideea reducerii drastice, fiind avută în vedere doar o scădere cu aproximativ 10% a numărului total de parlamentari.

„Săptămâna trecută am avut un anunţ că vor reducerea doar cu 10% a numărului de parlamentari, ceea ce înseamnă, de la 464 cât avem acum, vreo 415 parlamentari. Ceea ce ne arată că în continuare se ocoleşte acest prag de 300 de parlamentari, pe care noi l-am propus şi pe care şi USR-ul propunea până azi, dar înţeleg că au renunţat la această propunere. Credem că este un semnal grav dat societăţii în sensul în care, în perioada în care se cer companiilor şi cetăţenilor sacrificii financiare, statul nu poate să îşi sacrifice clasa politică”, a explicat senatorul AUR.

Acesta a mai adăugat că partidul său va susține „cu două mâini” orice proiect care duce la reducerea numărului de parlamentari la 300. În opinia sa, o astfel de măsură ar demonstra solidaritatea clasei politice cu populația și ar respecta rezultatul referendumului național organizat în 2009.