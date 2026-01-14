Barometrul reunește opiniile managerilor unor investitori locali, regionali și globali cu expunere semnificativă pe piața românească, cu un portofoliu cumulat de peste 15 miliarde de euro și o cotă de aproximativ 50% din activele moderne disponibile la nivel național.

Potrivit raportului, 56% dintre respondenți se așteaptă la creșteri ale chiriilor la birouri în următoarele 12 luni, în timp ce 39% anticipează stabilitate și doar 5% o ușoară scădere. Tendința confirmă un nivel constant de încredere în evoluția pe termen lung a acestui segment.

“Per ansamblu, investitorii anticipează o perioadă de stabilizare a pieței, fără creșteri bruște ale chiriilor, ale cererii și ale valoriilor portofoliilor, aspect ce întărește ideea că România ramâne o piață atractivă, cu condiții favorabile creșterii și investițiilor pe toate segmentele imobiliare, chiar dacă anumite provocări persistă.”, afirmă Vlad Săftoiu, Head of Research Cushman & Wakefield Echinox.

După doi ani cu așteptări marcate de optimism, segmentul industrial/logistic intră într-o zonă de temperare. Conform barometrului:

-52% dintre investitori anticipează stabilizarea chiriilor

-36% estimează creșteri

-12% prevăd scăderi

Această distribuție arată o maturizare a pieței, cu ritmuri de creștere mai moderate comparativ cu perioada 2022–2023.

În retail, percepția este echilibrată:

-41% estimează creșteri ale chiriilor

-49% văd stabilitate

-doar 10% anticipează scăderi

Aceste rezultate sugerează o normalizare post-pandemică, cu cerere stabilă și sentiment de încredere din partea jucătorilor de profil.

Investitorii identifică modificările fiscale drept principal factor de influență asupra costurilor de ocupare (20%). Sunt urmate de:

-incertitudinile geopolitice – 18%

-contextul macroeconomic – 18%

-inflația – 17%

-dobânzile – 13%

Pe partea cererii de spații noi, raportul arată:

-birouri: cerere stabilă, piață în consolidare, fără extinderi spectaculoase

-industrial/logistic: cerere matură și echilibrată

-retail: optimism moderat, fără așteptări de boom pe termen scurt

-Investițiile se mută și spre segmente alternative

Zonele cu cel mai mare potențial de atragere a capitalului nou sunt:

-industrial & logistic

-segmente alternative: hoteluri, rezidențial destinat închirierii (PRS), cămine studențești (PBSA)

Birourile arată semne de revenire, iar retailul menține un ritm moderat.

Pe harta investițiilor, Bucureștiul rămâne prioritar:

-72% dintre respondenți îl indică drept destinație principală

-68% vizează orașe secundare

-34% iau în calcul orașe terțiare sub 200.000 locuitori

Cei mai mulți investitori rămân activi:

-56% vor să își extindă portofoliile în 2026

-35% le vor păstra

-9% vor reduce expunerea

În privința finanțării:

-34% mizează pe bănci

-21% pe împrumuturi de la acționari

-21% pe fonduri proprii

Pentru economia României:

-52% anticipează creștere moderată a PIB

-15% creștere solidă

-33% scădere

Percepțiile privind fiscalitatea, forța de muncă și stabilitatea economică se deteriorează, în timp ce infrastructura IT este apreciată pozitiv de 80% dintre respondenți.