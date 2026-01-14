Barometrul reunește opiniile managerilor unor investitori locali, regionali și globali cu expunere semnificativă pe piața românească, cu un portofoliu cumulat de peste 15 miliarde de euro și o cotă de aproximativ 50% din activele moderne disponibile la nivel național.
Piața birourilor rămâne segmentul cel mai optimist
Potrivit raportului, 56% dintre respondenți se așteaptă la creșteri ale chiriilor la birouri în următoarele 12 luni, în timp ce 39% anticipează stabilitate și doar 5% o ușoară scădere. Tendința confirmă un nivel constant de încredere în evoluția pe termen lung a acestui segment.
“Per ansamblu, investitorii anticipează o perioadă de stabilizare a pieței, fără creșteri bruște ale chiriilor, ale cererii și ale valoriilor portofoliilor, aspect ce întărește ideea că România ramâne o piață atractivă, cu condiții favorabile creșterii și investițiilor pe toate segmentele imobiliare, chiar dacă anumite provocări persistă.”, afirmă Vlad Săftoiu, Head of Research Cushman & Wakefield Echinox.
Industrial & logistic: de la exuberanță la consolidare
După doi ani cu așteptări marcate de optimism, segmentul industrial/logistic intră într-o zonă de temperare. Conform barometrului:
-52% dintre investitori anticipează stabilizarea chiriilor
-36% estimează creșteri
-12% prevăd scăderi
Această distribuție arată o maturizare a pieței, cu ritmuri de creștere mai moderate comparativ cu perioada 2022–2023.
Retailul avansează lent, dar sigur
În retail, percepția este echilibrată:
-41% estimează creșteri ale chiriilor
-49% văd stabilitate
-doar 10% anticipează scăderi
Aceste rezultate sugerează o normalizare post-pandemică, cu cerere stabilă și sentiment de încredere din partea jucătorilor de profil.
Fiscalitatea și geopolitica, principalii factori de presiune
Investitorii identifică modificările fiscale drept principal factor de influență asupra costurilor de ocupare (20%). Sunt urmate de:
-incertitudinile geopolitice – 18%
-contextul macroeconomic – 18%
-inflația – 17%
-dobânzile – 13%
Cererea: stabilizare la birouri, maturizare la industrial, prudență la retail
Pe partea cererii de spații noi, raportul arată:
-birouri: cerere stabilă, piață în consolidare, fără extinderi spectaculoase
-industrial/logistic: cerere matură și echilibrată
-retail: optimism moderat, fără așteptări de boom pe termen scurt
-Investițiile se mută și spre segmente alternative
Zonele cu cel mai mare potențial de atragere a capitalului nou sunt:
-industrial & logistic
-segmente alternative: hoteluri, rezidențial destinat închirierii (PRS), cămine studențești (PBSA)
Birourile arată semne de revenire, iar retailul menține un ritm moderat.
Unde se investește în România
Pe harta investițiilor, Bucureștiul rămâne prioritar:
-72% dintre respondenți îl indică drept destinație principală
-68% vizează orașe secundare
-34% iau în calcul orașe terțiare sub 200.000 locuitori
Planuri pentru 2026: expansiune prudentă
Cei mai mulți investitori rămân activi:
-56% vor să își extindă portofoliile în 2026
-35% le vor păstra
-9% vor reduce expunerea
În privința finanțării:
-34% mizează pe bănci
-21% pe împrumuturi de la acționari
-21% pe fonduri proprii
Pentru economia României:
-52% anticipează creștere moderată a PIB
-15% creștere solidă
-33% scădere
Percepțiile privind fiscalitatea, forța de muncă și stabilitatea economică se deteriorează, în timp ce infrastructura IT este apreciată pozitiv de 80% dintre respondenți.
