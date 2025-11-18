Industria auto întâmpină dificultăți fiscale. Tanczos Barna: IMCA este o frână pentru industria auto. Pentru 2026 este o necesitate reducerea la jumătate

Vicepremierul Tanczos Barna a atras atenția asupra efectelor pe care actuala formulă a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) le are asupra industriei auto din România. Acesta a subliniat că industria auto nu este doar un sector economic important, ci și cel mai mare exportator al țării, contribuind în mod semnificativ la creșterea economică și la stabilitatea financiară.

„Industria auto în România este un pilon al economiei naţionale, este cel mai mare exportator al României, este un domeniu care susţine economia naţională şi, de aceea, Guvernul are responsabilitatea şi obligaţia de a găsi politicile fiscale, economice, pentru susţinerea acestui sector. Avem a elefantul în cameră, putem să recunoaştem acest lucru… Avem IMCA (Impozitul minim pe cifra de afaceri, n.r.) şi creditul fiscal, două propuneri care vin din partea sectorului, două propuneri care trebuie analizate foarte repede şi decizia trebuie luată în cel mai scurt timp posibil de către Guvern”, a declarat oficialul.

Tanczos a menționat că cele două propuneri — reducerea IMCA și implementarea creditului fiscal pentru cercetare și dezvoltare — reprezintă măsuri necesare pentru consolidarea competitivității industriei și pentru menținerea poziției României pe piața internațională.

Vicepremierul a explicat că actualul nivel al IMCA limitează dezvoltarea sectorului auto, afectând atât companiile locale, cât și investitorii străini. El a susținut că ajustarea acestui impozit este o măsură urgentă care ar putea stimula investițiile și creșterea economică în domeniu.

„Consider că IMCA este o frână pentru industria auto în momentul de faţă, în formă actuală. Susţin reducerea IMCA în primă fază, după aceea treptat, dacă reuşim să ne înţelegem şi în coaliţie asupra acestui lucru, trebuie să eliminăm IMCA pe termen mediu”, a precizat Tanczos.

În opinia oficialului, pentru anul 2026, reducerea impozitului la cel puțin jumătate este necesară pentru a crea un mediu favorabil investițiilor și pentru a menține atractivitatea industriei auto românești în context internațional.

„Cu siguranţă, pentru 2026 este o necesitate reducerea cel puţin la jumătate a acestui tip de impozit, care este de fapt un impozit de profit, dar nu mai mic decât, de exemplu, de 0,5% din cifra de afaceri”, a subliniat Tanczos.

În paralel, vicepremierul a evidențiat că Ministerul Finanțelor lucrează la promovarea unei Ordonanțe care să susțină creditul fiscal pentru cercetare și dezvoltare. Această măsură ar permite companiilor să investească mai intens în inovare, consolidând astfel poziția României pe segmentul tehnologic și industrial.

„În acelaşi timp, de câteva luni la Ministerul Finanţelor avem Ordonanţa pregătită, ce poate fi promovată oricând, cu privire la creditul fiscal pentru cercetare şi dezvoltare. Ar fi o recunoaştere şi trebuie să fie o recunoaştere a faptului că această industrie investeşte foarte mult în inovare, în cercetare, în dezvoltare, în domenii care trebuie susţinute. Motiv pentru care acest credit fiscal trebuie aprobat în cel mai scurt timp. Am avut o discuţie, ieri dimineaţă, la Ministerul Finanţelor, despre aceste aspecte. Vom continua discuţia şi mâine şi sunt convins că vom găsi un pachet economic, putem să-i spunem de relansare economică sau de susţinere a economiei naţionale, care să includă aceste două elemente”, a precizat Tanczos.

Potrivit declarațiilor oficialului, aprobarea rapidă a creditului fiscal este esențială pentru a sprijini companiile auto în demersurile lor de cercetare și inovare, contribuind astfel la dezvoltarea pe termen lung a sectorului.

Oficialul a atras atenția că ajustarea impozitului minim pe cifra de afaceri și implementarea creditului fiscal ar putea avea efecte directe asupra competitivității industriei auto. Reducerea IMCA ar oferi companiilor mai multă flexibilitate financiară, în timp ce creditul fiscal pentru cercetare ar încuraja investițiile în tehnologii noi și procese de producție mai eficiente.

Tanczos a subliniat că măsurile trebuie luate rapid, pentru a nu pierde oportunități în contextul competiției internaționale. El a explicat că discutarea și aprobarea acestor modificări reprezintă o prioritate pentru Guvern, având în vedere rolul strategic al industriei auto în economia României și contribuția sa semnificativă la exporturi.