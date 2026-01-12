Cum evită unii proprietari plata corectă către asociația de proprietari
Gestionarea unui imobil implică respectarea unor reguli clare privind întreținerea, consumurile și utilizarea spațiilor comune. Totuși, există proprietari care încearcă să evite sau să diminueze costurile ce le revin, punând în dificultate atât asociația, cât și vecinii, se arată într-un mesaj pe pagina de Facebook Consultanță Asociații Proprietari.
Proprietarii nu declară toți locuitorii din apartament
Unii proprietari nu raportează corect numărul persoanelor care locuiesc în apartament. În special după ce locuința a fost închiriată temporar, proprietarul poate „uita” să actualizeze datele, ceea ce reduce artificial contribuțiile la întreținere.
Când un apartament este dat în chirie, proprietarul deseori nu se implică în actualizarea declarațiilor privind numărul de ocupanți sau înregistrarea contractului, lăsând administrarea în voia întâmplării, afirmă avocatul Gelu Pușcaș, specializat în dreptul asociațiilor de proprietari și în litigii legate de administrarea proprietăților, în postarea menționată.
Locuitorii nu declară corect consumul apei
Există cazuri în care consumul de apă este raportat mult mai mic decât realitatea, pentru a reduce factura. Aceste diferențe apar frecvent când se raportează consumul pe persoană, iar datele nu reflectă utilizarea reală.
Proprietarii pot realiza legături neautorizate la instalații pentru a reduce consumul înregistrat. Uneori se modifică modul de conectare a mașinii de spălat sau a altor aparate pentru a influența citirea contorului.
Unii ajustează sau închid repartitoarele, iar trecerea de la consum la plată se face într-un mod care nu respectă regulile, generând discuții și neînțelegeri în cadrul imobilului.
Proprietarii nu cer acordul asociației pentru modificările spațiilor comune
Proprietarii pot folosi spațiile comune pentru activități personale, cum ar fi montarea de reclame, amenajarea unor puncte de lucru sau trageri de cabluri neautorizate. Aceste practici sunt adesea efectuate fără acordul asociației.
Unele apartamente sau boxe au conexiuni la apă necontorizate pentru uz personal, cum ar fi spălarea butoaielor sau consumul suplimentar, ceea ce reduce costurile individuale, dar afectează colectivitatea.
Proprietarii care dețin centrale individuale pot continua să beneficieze de alimentare centralizată fără a prezenta documentele necesare pentru debranșare, păstrând astfel accesul la serviciile comune fără costuri corespunzătoare.
„CUM FENTEAZĂ PROPRIETARUL ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI?
Haideți să vedem care sunt și îndeletnicirile unor proprietari și cum fac, în concret, să fenteze asociația de proprietari. Unii fentează, ceilalți suportă costurile.
- “Uită” să declare numărul de persoane prezente
Curios este faptul că se cam grăbesc să declare scoaterea de la întreținere dar atunci când revin, subit “uită” câteva luni să declare numărul real de persoane care locuiesc efectiv în apartament.
- Se face “că plouă” atunci când are chiriași
După ce reușește să-și închirieze apartamentul, devine total dezinteresat de numărul chiriașilor care locuiesc efectiv în imobil și în loc să încurajeze declararea la administrație, se face “că plouă”.
Se face “că plouă” și în ceea ce presupune obligația de a înregistra contractul, dar asta este o altă poveste și și-o asumă domnul proprietar.
- “Uită” să declare corect citirea la apă
Cum se face, cum se întâmplă că savanții lumii sunt uluiți de cum 2 persoane pot consuma într-o lună 0,5 mc apă rece. Te uiți pe lista de plată și observi 2 persoane prezente și consum de 0,5 sau 1 mc apă rece pe lună și te întrebi dacă învățătoarea a sărit cu time peste aritmetica aia elementară. Vasul de la wc ori cantitatea de apă ori numărul de folosiri pe zi plus spălatul pe mâini și măcar a unui ibric plus pregătitul unui ceai egal eroare.
- Cum face el, mânca-l-ar tata, un baipas
Și ca să nu înregistreze contorul de apă cum face el proprietarul o legătură cu mașina de spălat înainte de contor. Face el o manțocărie să mai aibă un mic avantaj că doar am trăit în comunism și știm să facem de toate.
- Cum închide el repartitorul și dă drumul la aragaz
Aici ne dăm seama cum ne plătim sărăcia cu aceste nenorociri de aparate. Nu spun că-i bine sau e rău, că sunt sau nu necesare, dar nasc o grămadă de discuții și probleme. Cum naiba înțelege proprietarul trecerea de la gigacalorie consumată la plătit unități.
- Cum face el o nefăcută cu repartitorul sau contorul de apă
Nu vă spun că vă dau idei. Dar pot să vă spun că românul are, tată, imaginație căt nici nu-ți imaginezi. Păcat că nu pot patenta minunile. Pentru a mai ciupi el acolo un pic la întreținere.
- Face punct de lucru sau sediu cu activitate/afișează reclame
Pentru a evita încheierea acelei convenții amărâte cu asociația, uită brusc că traficul către spațiul său presupune folosirea părților comune: folosește liftul, freacă de zeci de ori ușa de la intrare și amortizorul, murdărește holul etc. Pune reclame pe fațadă dar nu zice că acolo este parte comună și poate ar fi onest să încheie acea convenție ca toată lumea să fie în legalitate.
- Trage el un fir de pe casa scării
Mai auzi la unii că becul din holul apartamentului este alimentat de pe partea comună. A tras omul de pe casa scării un fir la el în casă să-i lumineze propriul apartament. Na, ce să facă și el, dacă s-a scumpit curentul.
- În boxă, are el o țeavă și un robinet
Are proprietarul o boxă și s-a descurcat să tragă el o țeavă de apă necontorizată ca să spele butoiul de varză sau să aibă el acolo pentru zile negre apă.
- Zice că are acte pentru debranșare
Profită de lipsa de diligență a președintelui, având montată centrală, dar nu face dovada procesului verbal de debranșare. Are centrală dar merge treaba din robinet și trece pe centralizat, fără costuri.
- Aici te las pe tine.
Să mai spunem și faptul că astfel de atitudini nu duc la fentarea asociației de proprietari ci a vecinilor. Ei vor achita mai mult. Vor achita mai mult exact cu acea diferență “ciupită” prin cele 10 posibilități”, scrie avocatul Gelu Pușcaș în postarea sa.
