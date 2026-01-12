Gestionarea unui imobil implică respectarea unor reguli clare privind întreținerea, consumurile și utilizarea spațiilor comune. Totuși, există proprietari care încearcă să evite sau să diminueze costurile ce le revin, punând în dificultate atât asociația, cât și vecinii, se arată într-un mesaj pe pagina de Facebook Consultanță Asociații Proprietari.

Unii proprietari nu raportează corect numărul persoanelor care locuiesc în apartament. În special după ce locuința a fost închiriată temporar, proprietarul poate „uita” să actualizeze datele, ceea ce reduce artificial contribuțiile la întreținere.

Când un apartament este dat în chirie, proprietarul deseori nu se implică în actualizarea declarațiilor privind numărul de ocupanți sau înregistrarea contractului, lăsând administrarea în voia întâmplării, afirmă avocatul Gelu Pușcaș, specializat în dreptul asociațiilor de proprietari și în litigii legate de administrarea proprietăților, în postarea menționată.

Există cazuri în care consumul de apă este raportat mult mai mic decât realitatea, pentru a reduce factura. Aceste diferențe apar frecvent când se raportează consumul pe persoană, iar datele nu reflectă utilizarea reală.

Proprietarii pot realiza legături neautorizate la instalații pentru a reduce consumul înregistrat. Uneori se modifică modul de conectare a mașinii de spălat sau a altor aparate pentru a influența citirea contorului.

Unii ajustează sau închid repartitoarele, iar trecerea de la consum la plată se face într-un mod care nu respectă regulile, generând discuții și neînțelegeri în cadrul imobilului.

Proprietarii pot folosi spațiile comune pentru activități personale, cum ar fi montarea de reclame, amenajarea unor puncte de lucru sau trageri de cabluri neautorizate. Aceste practici sunt adesea efectuate fără acordul asociației.

Unele apartamente sau boxe au conexiuni la apă necontorizate pentru uz personal, cum ar fi spălarea butoaielor sau consumul suplimentar, ceea ce reduce costurile individuale, dar afectează colectivitatea.

Proprietarii care dețin centrale individuale pot continua să beneficieze de alimentare centralizată fără a prezenta documentele necesare pentru debranșare, păstrând astfel accesul la serviciile comune fără costuri corespunzătoare.