În 2026, impozitul pe clădiri datorat de persoane juridice nu suferă modificări prin majorarea cotelor sau schimbarea formulelor de calcul din Codul fiscal. Cu toate acestea, firmele care dețin imobile pot vedea costuri suplimentare dintr-un alt motiv: actualizarea valorii impozabile și penalizările aplicate în absența reevaluărilor periodice.

Administratorii și contabilii firmelor sunt astfel obligați să fie atenți la anul ultimei evaluări pentru fiecare clădire. Dacă au trecut 5 ani, raportul trebuie refăcut, în caz contrar fiind aplicate fie penalizări, fie valori impozabile mai mari stabilite automat de autoritatea locală.

„Firmele care dețin clădiri trebuie să verifice anul ultimei evaluării. Dacă au trecut 5 ani, este necesară o nouă evaluare pentru a evita majorări semnificative prin penalizări sau recalculări automate. În absența raportului, creșterile pot fi notabile chiar dacă cotele de impozitare au rămas neschimbate”, ne-a explicat specialistul în evaluări imobiliare Adrian Vascu.

Pentru clădirile cu utilizare nerezidențială (birouri, spații comerciale, hale industriale etc.), formula fiscală nu se modifică în 2026: impozitul se calculează ca procent din valoarea impozabilă, determinată pe baza raportului de evaluare.

Evaluarea trebuie realizată de evaluatori autorizați, iar raportul depus la primăria unde este înregistrată clădirea. În lipsa raportului, primăria aplică o cotă penalizatoare de 5% asupra valorii stabilite administrativ, ceea ce poate duce la o sumă finală semnificativ mai mare.

Deși procentul pare mic, valoarea imobilului poate fi ridicată, motiv pentru care unele companii aleg reevaluarea pentru a evita costuri suplimentare.

Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice (de exemplu: locuințe de serviciu, apartamente închiriate de firme sau reținute ca investiție), situația este similară: reevaluarea se face obligatoriu la 5 ani.

Dacă raportul lipsește, valoarea impozabilă este recalculată folosind regulile aplicabile persoanelor fizice, un scenariu care poate duce la o bază impozabilă mai mare, deoarece algoritmul este diferit.

Evaluarea respectă standardele legale și este aliniată practicilor folosite pentru contribuabilii persoane fizice, ceea ce permite autorității locale să aplice același mecanism de determinare.

În cazul clădirilor utilizate atât în scop rezidențial, cât și nerezidențial (de exemplu, apartament + birou, sediu + locuință de serviciu), reevaluarea la 5 ani rămâne obligatorie, iar valoarea stabilită de evaluator se împarte procentual pe fiecare tip de utilizare, potrivit declarației contribuabilului.

Evaluatorul definește valoarea totală a clădirii ca imobil rezidențial, iar împărțirea procentuală (ex: 40% rezidențial, 60% nerezidențial) determină ulterior două impozite distincte. Primăria aplică cotele diferite aferente fiecărui tip.

Exemplu de calcul ilustrativ:

valoare impozabilă totală: 100.000 lei

45% zonă rezidențială → cotă impozitare 0,1% → 45 lei

55% zonă nerezidențială → cotă impozitare 1% → 550 lei

Impozitul total anual datorat: 595 lei

Modelul este menținut în 2026 și este utilizat de majoritatea administrațiilor locale.

De ce este important anul evaluării

Practic, deși legea nu introduce noi cote, reevaluarea poate conduce la:

– creșterea valorii impozabile față de acum 5 ani

– penalități dacă raportul nu este depus

– recalcularea valorii fără participarea contribuabilului

În contextul creșterii prețurilor la imobiliare în unele zone urbane, noua evaluare poate rezulta într-o valoare impozabilă mai ridicată și, implicit, un impozit mai mare.

Ce urmează în 2026 pentru firme

Pentru companiile care au achiziționat sau reevaluat clădirile în 2021, 2022 sau 2023, reevaluarea nu este necesară în 2026. În schimb, firmele cu evaluări din 2020 sau mai devreme trebuie să fie atente la termene pentru a evita costuri suplimentare.