Taxa hotelieră nu este o noutate pentru operatorii din domeniul HoReCa din Sibiu. Aceasta a existat și înainte de anul 2020, când era stabilită la un nivel de 1% din încasările structurilor de cazare. Odată cu izbucnirea pandemiei, Primăria Sibiu a decis să renunțe temporar la această taxă, ca măsură de sprijin pentru hoteluri, pensiuni și alte unități de cazare afectate de restricțiile sanitare și de scăderea drastică a numărului de turiști. Scutirea a fost menținută începând din 2020 și până la finalul anului 2025.

De la începutul anului 2026, taxa hotelieră a intrat din nou în vigoare și se aplică tuturor operatorilor economici care dețin și administrează structuri de cazare în municipiul Sibiu. Obligația de plată vizează încasările realizate din cazare, iar cota stabilită este de 2% din valoarea totală a acestora. Reintroducerea taxei a fost aprobată prin hotărârea privind taxele și impozitele locale pentru anul 2026, adoptată de Consiliul Local Sibiu în data de 30 decembrie 2025.

Municipalitatea justifică această măsură prin necesitatea asigurării unor fonduri dedicate susținerii promovării turistice a orașului, în special pe piețele externe, dar și la nivel național. Taxa specială pentru promovarea municipiului Sibiu a fost gândită ca un instrument de finanțare a strategiilor de dezvoltare turistică și de creștere a vizibilității orașului ca destinație importantă.

„Având în vedere necesitatea alocării unor fonduri pentru susținerea promovării la nivel național, dar mai ales internațional a municipiului Sibiu ca atracție turistică importantă, propunem stabilirea unei taxe speciale pentru promovarea turistică a Municipiului Sibiu în cotă de 2% din valoarea totală a cazării”, arată o decizie aprobată de consilierii locali în 30 decembrie 2025 cu privire la noile taxe și impozite pe anul 2026.

Taxa colectată de la unitățile de cazare trebuie achitată până cel târziu în data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost încasată. Operatorii care nu respectă termenul de plată vor fi obligați să achite majorări de întârziere în cuantum de 1% din suma datorată, pentru fiecare lună sau fracțiune de lună de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la stingerea integrală a obligației.

Fondurile obținute din taxa hotelieră vor fi utilizate pentru promovarea obiectivelor turistice din Sibiu și a destinației turistice Sibiu, privită în ansamblu, cu scopul de a crește numărul de vizitatori. De asemenea, municipalitatea își propune să promoveze orașul pe harta destinațiilor de tip city break din Uniunea Europeană și să înscrie municipiul Sibiu în rețele, organizații și structuri europene sau globale care pot contribui la creșterea valorii sale turistice.

Pe lângă promovare, banii colectați vor fi folosiți pentru creșterea calității serviciilor publice existente și pentru crearea unor servicii noi, menite să determine turiștii să petreacă mai mult timp în Sibiu. Autoritățile locale vizează totodată dezvoltarea și consolidarea brandului turistic al municipiului, cu efecte directe asupra creșterii veniturilor generate de turism.

Sumele provenite din taxa specială pentru promovarea turistică vor fi virate într-un cont distinct, creat special pentru această taxă, astfel încât utilizarea fondurilor să fie dedicată exclusiv scopurilor stabilite de municipalitate.