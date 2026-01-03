Liderul AUR, Marius Lulea, a tras un semnal de alarmă privind tensiunile sociale care ar putea escalada în România în primele luni ale acestui an. Într-un interviu acordat în exclusivitate Realitatea PLUS, Lulea a declarat că nemulțumirea populației față de măsurile guvernamentale ar putea conduce la proteste masive, afectând atât fermierii, cât și angajații din diverse sectoare.

Potrivit acestuia, fermierii vor fi primii care vor resimți efectele economice, fiind nevoiți să facă față costurilor tot mai mari pentru hrana animalelor și pentru întreținerea fermelor, fără sprijin adecvat din partea statului. Lulea estimează că aceste dificultăți ar putea duce la proteste în stradă încă din luna ianuarie.

Ulterior, în februarie, presiunea economică ar putea afecta și angajații, cu un impact direct asupra locurilor de muncă.

”Cred că modul în care politicienii și cei care conduc astăzi România ofensează pe cetățeni, cred că acest lucru, în cele din urmă, va duce la o mică revoltă. Eu îmi doresc să fie doar o mică revoltă, să nu fie o revoluție, deși așa cum par lucrurile, starea de furie tinde să se accentueze în România. Vom vedea în ianuarie fermierii, care o duc foarte greu și care trebuie să dea mâncare la animale și nu mai au bani pentru vaci, pentru oi, pentru porci, pentru că în România inputurile au crescut foarte mult și atunci statul dacă nu îi ajută, evident că ei vor fi nevoiți să iasă în stradă. Cred că prin februarie vom vedea și salariații ieșind în stradă pentru că toate aceste creșteri îi vor afecta și pe ei. Va crește numărul de șomeri în România pentru că mulți români își pierd locurile de muncă. Lucrurile nu sunt deloc așa cum ar fi trebuit să fie”, arată Marius Lulea.

În opinia liderului AUR, restricțiile și creșterile de prețuri afectează și viața cotidiană a românilor: hotelurile sunt mai goale, iar oamenii nu își mai permit să își petreacă timpul liber la restaurante sau în vacanțe, activități considerate de el drept necesare, nu un lux.

Marius Lulea atrage atenția că nemulțumirea generală ar putea culmina în luna martie, când, spune el, „starea de furie tinde să se accentueze în România”. Liderul politic speră însă ca aceste tensiuni să rămână la nivelul unor proteste pașnice, evitând escaladarea într-o revoluție.