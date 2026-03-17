Ilie Bolojan a prezentat clar direcția economică a Guvernului, subliniind că eliminarea impozitului pe cifra de afaceri este o măsură necesară pentru menținerea competitivității economiei românești. Decizia vine într-un moment în care autoritățile încearcă să evite pierderea investițiilor strategice și relocarea producției în alte state.

Premierul a explicat că procesul va fi gradual, începând cu reducerea taxei în cursul acestui an și continuând cu eliminarea completă în 2027.

„România are nevoie de investiții și stabilitate economică. De aceea, reducem impozitul pe cifra de afaceri anul acesta și îl eliminăm complet de anul viitor, pentru a susține companiile care țin economia în mișcare”, a afirmat Bolojan.

În același context, șeful Executivului a anunțat și creșterea salariului minim, măsură menită să echilibreze efectele economice.

„În paralel, majorăm salariul minim cu aproximativ 6,3% de la 1 iulie. Echilibru între creștere economică și câștiguri mai bune pentru români”, a mai transmis premierul pe Facebook.

Această dublă abordare – sprijin pentru companii și creșteri salariale – este prezentată de Guvern drept o strategie de stabilizare economică într-un context regional și global competitiv.

Ilie Bolojan a detaliat motivele din spatele deciziei, făcând referire la semnalele repetate primite din partea marilor investitori din sectorul auto, care au atras atenția asupra impactului negativ al taxei pe cifra de afaceri.

Premierul a explicat că reducerea capacității de producție a unor companii majore ar avea consecințe directe asupra economiei naționale, inclusiv asupra exporturilor.

„Asta mă îngrijorează. Dacă veți întreba orice lider politic care s-a întâlnit cu cei de la Dacia-Renault, cu cei de la Ford, care sunt două companii care țin exporturile noastre pe piață nu cred că vor avea tupeul să nu recunoască că la fiecare întâlnire li s-a spus: dacă nu scoateți această taxă de 1% pe cifra de afaceri avem probleme serioase în interiorul grupurilor noastre”, a declarat Bolojan.

În continuarea explicațiilor, acesta a subliniat că deciziile economice la nivel de grupuri multinaționale sunt luate cu anticipație și depind de costurile comparative între țări.

„Am redus-o anul acesta, acest tip de decizii se ia cu un an-doi înainte. În momentul în care analizele de cost la o companie arată că producția într-o țară e mai scumpă decât în altă țară conducerea grupului va lua decizia să mute probabil unde e mai avantajos”, a explicat premierul.

Bolojan a insistat asupra faptului că România se află într-o competiție directă cu alte state pentru atragerea și menținerea investițiilor industriale.