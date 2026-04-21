Declarațiile Ilie Bolojan vin după o ședință tensionată a PSD, în care social-democrații au decis să își retragă sprijinul pentru actualul Executiv, deschizând astfel o nouă criză politică și negocieri dificile pentru formarea unei majorități.

Întrebat de ce rămâne în funcție, în contextul unor declarații anterioare privind faptul că nu se „ține cu dinții” de putere, Ilie Bolojan a respins premisele întrebării și a subliniat că nu a promis o demisie rapidă, insistând că decizia de a continua mandatul ține de responsabilitatea guvernării.

„Cred că ați pornit de la o premisă greșită și nu am declarat că voi demisiona imediat. Deci premisa dumneavoastră este greșită”, a spus premierul.

Ilie Bolojan, liderul PNL, a transmis un semnal politic important după ședința Biroului Politic Național, anunțând că liberalii sunt pregătiți pentru discuții extinse în Parlament în vederea susținerii unui guvern minoritar.

Acesta a precizat că nu este exclusă o eventuală colaborare parlamentară inclusiv cu AUR, însă a exclus categoric orice nouă alianță sau colaborare guvernamentală cu PSD.

Întrebat dacă au avut loc discuții cu AUR sau dacă această formațiune ar putea fi cooptată la guvernare, Ilie Bolojan a precizat că, până în prezent, nu a fost inițiat niciun dialog oficial în acest sens.

“Nu am inițiat nicio discuție în acest sens. Mandatul de negociere este să discutăm cu partidele care, astăzi, sunt în coaliția guvernamentală, așa cum v-am spus, USR, UDMR și grupul minorităților. Dar așa cum am precizat, consider că moratoriul pentru accesarea fondurilor europene, pentru a putea finaliza aceste investitii importante pentru țară, trebuie să fie, dacă este posibil, într-o situație de instabilitate în Parlament, discutat cu toate grupurile parlamentare, pentru că interesele României de a nu pierde bani cred că nu au culoare politică și pentru asta merită să discutăm cu toate grupurile parlamentare.”, a spus premierul.

Întrebat dacă a purtat discuții cu AUR pentru a evita susținerea unei moțiuni de cenzură, Ilie Bolojan a evitat să ofere un răspuns direct, precizând că eventualele decizii vor depinde de evoluțiile politice din perioada următoare.

“Vom vedea ce se va întâmpla în perioada următoare și, în funcție de evoluția politică care va evolua în zilele următoare, vom lua decizii în ceea ce privește discuțiile cu un parlamentar sau altul.”, a spus el.

Din declarațiile Ilie Bolojan reiese că o nouă coaliție de guvernare cu PSD nu mai reprezintă o opțiune pentru PNL în acest moment.

Strategia liberalilor pare să se concentreze pe formarea unui guvern minoritar, susținut punctual în Parlament. Premierul a comentat și scenariul unui executiv condus de PSD, în contextul în care Sorin Grindeanu și-a exprimat disponibilitatea de a prelua conducerea Guvernului.

Totodată, Ilie Bolojan a reiterat că nu intenționează să își dea demisia din funcția de prim-ministru.

“Nu sunt specializat în speculații. Poziționările PNL au fost făcute astăzi și sigur după discuțiile și consultările pe care le vom avea mâine, după discuțiile cu celelalte partide politice, vom putea vedea ce variante sunt. După discuțiile de astăzi, generarea unei crize politice, nu mai e de natură să permită o asemenea măsură. Dacă cu premier PNL nu au fost de acord să rămână în coaliție, știind că rotativa va avea loc peste un an de zile, nu există nicio garanție că lucrurile se vor desfășura altfel. (…) Nu am făcut astfel de evaluări, cred că în politică poți mereu să faci compromisuri, important e ca ele să nu te compromită.”, a spus Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a anunțat marți că PNL nu va mai intra într-o coaliție de guvernare alături de PSD, în contextul crizei politice aflate în desfășurare.

Acesta a explicat că decizia liberalilor vizează o schimbare de abordare politică, pe care o consideră necesară pentru România, subliniind că PNL a sperat că poate contribui la corectarea unor practici considerate deficitare în guvernare.

Bolojan a precizat că pentru liberali rămân esențiale principii precum administrarea corectă a banului public, reducerea risipei, transparența guvernării, evitarea promisiunilor nerealiste, eliminarea privilegiilor și a sinecurilor, precum și o guvernare orientată exclusiv către interesul cetățenilor.

“Acum o lună de zile am adoptat o decizie prin care, văzând pașii și ceea ce făcea Partidul Social-Democrat, am solicitat acestuia și am făcut un apel la rațiune pentru a menține o stabilitate guvernamentală și în coaliție și am avertizat atunci că dacă se va declanșa o criză politică, Partidul Național-Liberal nu va mai fi într-o coaliție cu PSD. Această decizie a fost revalidată astăzi”, a spus Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a declarat marți că îl consideră în continuare un partener pe președintele Nicușor Dan, în ciuda speculațiilor apărute în spațiul public privind o posibilă apropiere a șefului statului de PSD.

Premierul a subliniat că relația dintre cei doi este una strict instituțională, nu politică, și a precizat că fiecare își exercită atribuțiile în limitele mandatului constituțional.

Ilie Bolojan a declarat că relația cu președintele Nicușor Dan rămâne una funcțională, la nivel instituțional.

Întrebat dacă îl mai consideră pe șeful statului un partener sau dacă are percepția unei apropieri de PSD, premierul a evitat o confruntare directă și a subliniat că relația dintre Palatul Victoria și Palatul Cotroceni trebuie să rămână una de colaborare instituțională.

„Am avut o colaborare bună cu președintele Nicușor Dan. Ca oameni responsabili, echipele de la Cotroceni și Victoria trebuie să lucreze împreună. Da, consider că a fost un parteneriat corect în această perioadă. În mod evident, da, îl consider partener”, a afirmat premierul.

Declarațiile apar pe fondul unor discuții din spațiul politic, unde au existat afirmații potrivit cărora președintele ar evita să își exprime explicit susținerea pentru Guvern sau pentru anumite inițiative ale acestuia.

Ilie Bolojan a insistat că relația cu șeful statului trebuie înțeleasă exclusiv din perspectivă instituțională, nu politică, subliniind necesitatea unei colaborări funcționale între instituțiile fundamentale ale statului.

„Aici e vorba de relații instituționale, nu relații politice. Fiecare om își gestionează activitatea cum crede de cuviință”, a spus Bolojan.

Ilie Bolojan a sugerat că atitudinea rezervată a președintelui Nicușor Dan ar putea fi explicată prin dorința acestuia de a respecta strict limitele mandatului constituțional și de a evita implicarea directă în disputele politice.