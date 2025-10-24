Meteorologii de la EaseWeather au actualizat prognoza pentru săptămâna viitoare, anunțând începutul oficial al sezonului rece în România. Potrivit acestora, marți, 28 octombrie 2025, vor apărea primele ninsori consistente în zonele montane, iar Brașovul se află în fruntea listei localităților care vor fi acoperite de un strat subțire de zăpadă.

Temperaturile maxime în Brașov nu vor depăși 1 grad Celsius, iar în timpul nopții mercurul din termometre va coborî sub zero. În ziua următoare, miercuri, 29 octombrie, vor mai cădea câțiva fulgi, însă cerul se va însenina treptat, iar temperaturile vor urca ușor până la 4 grade.

Aceasta va fi prima ninsoare semnificativă a sezonului, care va marca trecerea de la toamnă la iarnă în Carpați, în condițiile în care la altitudini mari se vor înregistra și lapovițe, iar vântul va sufla cu intensificări ce pot depăși 80–100 km/h în special în Carpații Orientali.

Prognoza actualizată de platforma Accuweather indică faptul că Bucureștiul va trebui să mai aștepte până la finalul lunii decembrie pentru a vedea primii fulgi de zăpadă.

Dacă estimările inițiale sugerau o posibilă ninsoare la final de noiembrie, noile modele climatice arată că primii fulgi vor cădea în jurul datei de 22 decembrie, la temperaturi de maximum 2 grade și minime de –5 grade Celsius.

Potrivit aceleiași surse, Capitala va avea parte de alte episoade de ninsoare ușoară pe 23 și 27 decembrie, iar meteorologii estimează că în preajma Crăciunului s-ar putea forma primul strat de zăpadă mai consistent.

În prima jumătate a lunii decembrie se vor înregistra temperaturi peste mediile climatologice, cu zile însorite și maxime chiar de 10–12 grade, însă după 20 decembrie, valul de aer rece va aduce condiții de iarnă autentică.

Conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), pentru perioada 25–28 octombrie, România va traversa o etapă de tranziție climatică. Temperaturile se vor situa peste media normală în sud și sud-est, în timp ce în restul țării valorile vor fi apropiate de cele multianuale.

În prima parte a intervalului, cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi slabe în Oltenia, sud-vestul Munteniei și nord-vestul extrem al țării. Pe timpul nopții, norii se vor aduna în aproape toate regiunile, iar în jumătatea de vest vor fi ploi, uneori torențiale, cu acumulări locale de peste 15 litri/mp.

În zonele montane înalte vor apărea primele precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar vântul va sufla moderat, cu rafale de până la 70 km/h în Carpații Orientali. Temperaturile maxime vor oscila între 9 și 20 de grade, iar minimele între 0 și 12 grade, cu valori negative, de până la –4 grade, în depresiunile montane.

Pentru Capitală, meteorologii estimează o vreme mai caldă decât media perioadei, cu maxime între 18 și 20 de grade și minime de 6–8 grade în weekendul 25–26 octombrie. Cerul va fi variabil, dar sunt posibile ploi slabe spre finalul intervalului.

Începând cu 26 octombrie, norii se vor aduna, iar vremea va deveni predominant închisă, cu ploi ușoare și temperaturi în scădere – maximele vor fi în jurul a 15 grade, iar minimele de 8–9 grade.

Luni, 27 octombrie, valorile termice vor rămâne ușor peste cele normale pentru această perioadă, dar în cursul zilei vor fi averse, iar spre seară, ploile se vor extinde. Vântul va deveni moderat, iar minima nocturnă se va apropia de 4 grade.

În noaptea de 27 spre 28 octombrie, ANM avertizează că în Maramureș, Crișana și Banat ploile se vor intensifica, iar în zonele de munte vor cădea ninsori și lapoviță. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 15 litri/mp.

Rafalele de vânt vor atinge local peste 100 km/h în Carpații Orientali, ceea ce ar putea îngreuna deplasarea pe drumurile montane și pe creste.

În Transilvania și în regiunile de deal, temperaturile maxime nu vor depăși 10–11 grade, în timp ce în sudul Munteniei și Dobrogea vor fi încă valori de 17–18 grade.

Dimineața și noaptea, ceața va fi prezentă izolat, mai ales în zonele joase, complicând suplimentar condițiile de trafic.