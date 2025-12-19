Meteorologii ANM prognozează o scădere a temperaturilor în România în săptămâna următoare. Specialiștii avertizează însă că există incertitudini legate atât de valorile exacte ale temperaturilor, cât și de cantitatea de precipitații. Ei au prezentat două scenarii: fie un val de răcire mai accentuat, însoțit de precipitații reduse sau absente, fie o răcire moderată, dar cu precipitații extinse în mai multe regiuni.

Meteorologii anunță că, începând cu 22 decembrie, se vor înregistra modificări importante în structura câmpurilor de presiune și altitudine la nivel european. Aceste schimbări, împreună cu estimările care indică o ușoară încetinire a vortexului polar și trecerea acestuia într-o fază ușor negativă (NAO-), vor favoriza pătrunderea treptată a aerului rece, polar, peste mare parte din Europa. În consecință, se estimează o răcire graduală și în România, pe măsură ce aerul polar se va deplasa către latitudini mai sudice.

Meteorologii ANM precizează că există incertitudini privind intensitatea răcirii prognozate în această perioadă, dar și mai mari sunt legate de apariția precipitațiilor și de forma acestora (ploaie, lapoviță sau ninsoare), în special în intervalul Ajunului Crăciunului, între 24 decembrie, ora 09:00, și 25 decembrie, ora 09:00.

Pe de altă parte, modelul american de prognoză pe termen lung GFS nu prevede precipitații în România pentru seara de Ajun, nici pentru intervalul 24–25 decembrie, așa cum estimează în prezent modelul european ECMWF, transmite ANM.

Meteorologii anticipează două scenarii probabile pentru perioada următoare:

Primul scenariu presupune ca zona de presiune ridicată (anticiclonul) să domine asupra ciclonului format în zona Mediteranei, ceea ce ar duce la o răcire mai accentuată a vremii, dar cu precipitații reduse sau absente, așa cum indică modelul GFS.

Al doilea scenariu prevede ca ciclonul mediteranean să fie mai puternic și să se deplaseze spre Peninsula Balcanică, inclusiv spre România, ceea ce ar genera o răcire mai moderată, dar cu extinderea precipitațiilor.

22.12.2025 – 29.12.2025

Temperaturile vor fi, în general, apropiate de mediile specifice perioadei, posibil uşor mai ridicate în vest şi uşor mai scăzute în nord-est. Regimul pluviometric va fi excedentar în sud şi sud-est, deficitar în nord-vest, iar în restul ţării se va situa aproape de normal.

29.12.2025 – 05.01.2026

Valorile termice medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, în special în regiunile extracarpatice. Cantităţile de precipitaţii vor fi, în majoritatea zonelor, apropiate de normal.

05.01.2026 – 12.01.2026

Temperaturile medii vor fi uşor mai scăzute decât cele normale în cea mai mare parte a ţării. Precipitaţiile vor fi uşor excedentare în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi în general apropiate de normal.

12.01.2026 – 19.01.2026

Mediile valorilor termice se vor menţine uşor sub cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României. Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor excedentare în regiunile extracarpatice, iar în rest se vor situa aproape de normal.