Prognoza meteo România la final de decembrie 2025. Meteorologii estimează că, începând cu săptămâna viitoare, România se va confrunta cu o răcire treptată a vremii, însă detaliile legate de intensitatea acesteia și de eventualele precipitații rămân încă nesigure. Specialiștii indică două scenarii principale: unul în care răcirea va fi mai accentuată, dar precipitațiile aproape inexistente, și altul în care temperaturile vor scădea mai puțin, însă ploile sau ninsorile se vor extinde pe mai multe regiuni.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), până la sfârșitul acestei săptămâni, presiunea atmosferică la nivelul solului va rămâne relativ constantă, favorizând inversiunile termice. Aceasta înseamnă că în zonele de câmpie, mai ales în sud și est, temperaturile maxime vor fi apropiate sau ușor sub mediile climatologice, în timp ce regiunile montane și submontane vor înregistra valori mai ridicate datorită soarelui.

Din 22 decembrie, structura presiunii atmosferice în Europa va suferi modificări, iar vortexul polar va încetini, ceea ce va permite pătrunderea aerului rece de origine polară spre latitudini sudice. Această evoluție va conduce la o răcire progresivă și în România.

”Pentru săptămâna viitoare, din 22 decembrie, apar schimbări majore în structura câmpurilor sol-altitudine de la nivelul Europei, coroborate şi cu faptul că estimările arată o uşoară încetinire a vortexului polar şi implicit trecerea acestuia pe o fază uşor negativă (…), ce va conduce treptat la pătrunderea aerului rece, polar (…) peste mare parte din continentul european”, au arătat meteorologii.

Meteorologii subliniază, însă, că incertitudinea este ridicată în ceea ce privește atât intensitatea răcirii, cât și apariția precipitațiilor, în special în intervalul Ajunului Crăciunului, între 24 și 25 decembrie.

”(…) Acest lucru indică un grad de incertitudine legat de cât de puternică va fi răcirea vremii în acea perioadă, dar incertitudinea şi mai mare este se referă la posibilitatea apariţiei sau nu a precipitaţiilor, implicit a formei acestora (ploaie, lapoviţă sau ninsoare) în special în Ajunul Crăciunului, intervalul 24 decembrie ora 09 – 25 decembrie ora 09”, au adăugat aceştia.

Modelele recente indică scenarii diferite: unele prevăd cantități slabe de precipitații, predominant ninsoare în sud-vest, iar altele estimează ploi, lapoviță și ninsoare moderate, în special în zonele extracarpatice.

Modelul american GFS, însă, nu prevede precipitații pentru această perioadă, în timp ce modelul european ECMWF sugerează posibilitatea acestora.

Conform ANM, primul scenariu presupune predominanța anticiclonului, cu răcire puternică și precipitații reduse, iar al doilea scenariu presupune un ciclon mediteranean mai activ, cu temperaturi ușor mai ridicate și precipitații răspândite.