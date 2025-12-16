Prognoza meteo pe patru săptămâni pentru România:

15.12.2025 – 22.12.2025

Temperaturile vor fi mai ridicate decât valorile normale pentru această săptămână în întreaga țară, cu deviații termice mai pronunțate în zonele montane. Regimul de precipitații va fi în general deficitar pe întreg teritoriul României.

22.12.2025 – 29.12.2025

Mediile termice vor rămâne peste normal pentru această perioadă în toate regiunile. Precipitațiile vor fi local excedentare în zonele sudice și deficitare în nord-vest, în timp ce în restul teritoriului se vor situa în jurul valorilor normale.

29.12.2025 – 05.01.2026

Temperatura medie a aerului va fi ușor mai scăzută decât cea normală pentru acest interval la nivel național. Precipitațiile vor fi deficitare în nord-vest, iar în rest vor fi apropiate de valorile normale.

05.01.2026 – 12.01.2026

Mediile termice se vor menține apropiate de cele specifice perioadei pe întreg teritoriul. Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în vest și nord-vest, iar în rest vor fi în general apropiate de normal.

Administrația Națională de Meteorologie a emis marți o avertizare Cod galben de ceață, care va reduce vizibilitatea local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, favorizând posibil formarea ghețușului și a chiciurei.

În județul Alba, sunt vizate localitățile Aiud, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Unirea, Jidvei, Șona, Mihalț, Lopadea Nouă, Sâncel, Lunca Mureșului, Mirăslău, Bucerdea Grânoasă, Fărău, Noșlac, Crăciunelu de Jos, Hopârta și Rădeșt.

În județul Harghita, avertizarea se aplică în zona depresionară și localitățile Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc și Rac.

În județul Sibiu, sunt vizate localitățile Avrig, Tălmaciu, Șelimbăr, Racovița, Porumbacu de Jos, Arpașu de Jos, Boița și Cârța.

Avertizarea este valabilă până marți, ora 10:00.