BERBEC Ziua echinocțiului de primăvară ar putea începe cu un mic sentiment de grabă. Parcă toată lumea vrea ceva de la tine în același timp: un coleg cere o opinie, altul te roagă să verifici ceva, iar un superior poate să vrea un răspuns „repede, dacă se poate”. Ai tendința să rezolvi totul pe loc, dar mai înțelept este să pui lucrurile în ordine și să le iei pe rând. În plan personal, cineva apropiat îți pote cere mai multă atenție decât ai planificat. Spre seară, dacă te simți puțin obosit sau cu gâtul sensibil, nu ignora semnalul. Un ceai cald de tei și o pauză vocală îți pot face mult mai mult bine decât o ieșire.

TAUR La serviciu poate apărea o chestiune financiară sau administrativă care poate necesita mai multă claritate: o plată, o factură, o renegociere sau o reorganizare de buget. Nu e o situație complicată, dar trebuie să-ți exersezi atenția la detalii. Tu ai răbdarea potrivită pentru asta. De echinocțiul de primăvară, cineva din cercul apropiat poate veni cu o invitație sau o propunere de ieșire. Nu o refuza, ar putea fi plăcută! Seara pare să fie potrivită pentru o masă bună, ceva simplu, dar gustos. Un pahar de vin roșu sau o mâncare gătită fără grabă te pot reîntoarce la starea ta naturală de echilibru.

GEMENI Prima zi de primăvară pare să fie plină de comunicare: telefoane, mesaje, explicații, poate chiar o mică negociere sau două. Ai avantajul că reacționezi repede și că poți să găsești soluții la probleme pe care alții nici nu le pot decela. Totuși, spre după-amiază se poate instala o ușoară oboseală mentală. Poate din cauză că ai procesat prea multe informații. Dacă ai ocazia, ieși câteva minute la aer sau schimbă peisajul. Seara poate aduce o discuție interesantă cu un prieten care îți poate oferi o perspectivă nouă asupra unei situații.

RAC Vineri, de echinocțiul de primăvară, la muncă poate apărea o situație în care cineva poate încerca să te convingă de o soluție rapidă. Intuiția ta s-ar putea să-ți spună că lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Nu te grăbi să accepți. Pune două-trei întrebări și vezi cum reacționează oamenii. În viața personală, cineva apropiat poate avea o dispoziție schimbătoare și te poate pune puțin în dificultate. Nu încerca să rezolvi totul pe loc. Uneori poate fi suficient să asculți. Dacă simți că te prinde o ușoară răceală sau oboseală, redu ritmul. O supa caldă și o seară liniștită pot face minuni pentru capacitatea de regenerare.

LEU Dimineața echinocțiului de primăvară s-ar părea că poate începe cu energie bună și cu dorința de a pune lucrurile în mișcare. Poate ai o idee sau o propunere care poate îmbunătăți un proiect sau modul în care funcționează o colaborare. Reacțiile oamenilor pot fi interesante: unii te susțin imediat, alții preferă să observe. Nu te descuraja. Până la prânz s-ar putea să afli deja cine îți este aliat și cine nu. În plan personal, cineva apropiat îți poate cere sfatul într-o problemă delicată. O discuție sinceră poate face mai mult decât orice strategie.

FECIOARĂ Astăzi, de echinocțiul de primăvară, ai șanse să observi lucruri pe care alții le ignoră complet: un detaliu într-un document, o inconsecvență într-un plan, o promisiune făcută prea repede. Nu spune imediat tot ce vezi. Uneori poate fi mai util să aștepți momentul potrivit. În plan personal, ai tendința să analizezi prea mult o situație minoră. Nu transforma un detaliu într-un roman. O plimbare scurtă sau câteva minute de muzică în căști pot schimba complet atmosfera zilei.

BALANŢĂ Managementul domniei tale este un management inteligent, fără doar și poate. La serviciu sau într-o colaborare poate, însă, poate să apară o mică divergență de opinii.Nu pare să aibă șanse de escaladare, însă fiecare își poate susține ideea cu destulă convingere. Tu poți avea talentul de a găsi exact acea formulă care împacă lucrurile. Personal, în prima zi de primăvară, se pare că se anunță o conversație interesantă, poate chiar o invitație neașteptată. Nu refuza din reflex. Uneori tocmai întâlnirile neplanificate pot aduce cele mai bune idei.

SCORPION Astăzi, de echinocțiul de primăvară, poți să ai impresia că vezi mai clar decât ceilalți ce se întâmplă într-o situație profesională. Stelele spun că n-ar fi doar o impresie. Fiind un fin observator al naturii umane, nu sunt prea multe șanse să te lași păcălit pe termen lung.Totuși, nu interveni prea brusc. Lasă lucrurile să se desfășoare puțin. Spre seară, poate apărea o confirmare a faptului că intuiția ta a fost corectă. În a doua parte a zilei ai putea purta o discuție surprinzător de sinceră cu cineva care de obicei este foarte rezervat.

SĂGETĂTOR Vineri, în prima zi a primăverii, se pare că ai nevoie de mișcare și de o schimbare de peisaj consistentă. Dacă ziua începe cu prea multă rutină, poate apărea imediat sentimentul de nerăbdare. Din fericire, poate apărea o activitate sau o deplasare care îți poate schimba ritmul.În plan personal, cineva apropiat poate avea nevoie de ajutor sau de încurajare. Nu trebuie să rezolvi problema în locul lui, doar să fii prezent. Seara poate aduce o stare foarte bună dacă ai ocazia și inspirația să ieși la aer sau să stai într-un loc cu oameni interesanți.

CAPRICORN Conjunctura astrală a primei zile de primăvară pare să indice că ai putea avea o zi foarte bună pentru organizare și finalizarea unor lucruri concrete. Documente, calcule, verificări – toate pot să meargă bine, dacă îți păstrezi metoda obișnuită.În plan social, cineva îți poate cere părerea într-o problemă serioasă. Ai reputația omului pragmatic și lumea se bazează pe asta, pe tine. Spre seară poți avea o mică satisfacție în sentimentul că ai făcut ordine într-o situație care poate că părea confuză.

VĂRSĂTOR Ziua echinocțiului de primăvară poate începe într-un fel curios: cineva poate emite o idee aruncată la întâmplare, iar tu poți să vezi imediat că acolo se ascunde ceva mai serios. Nu e prima dată când intuiția ta tehnică sau conceptuală funcționează înaintea tuturor. Social, pari să ai o zi tipică de vineri cu o conversație mai lungă la cafea, cu cineva care poate că povestește ceva absurd sau amuzant, iar discuția poate deveni din ce în ce mai interesantă. Seara nu trebuie planificată prea strict. Vărsătorii se simt cel mai bine când lucrurile apar spontan.

PEŞTI Astăzi, de echinocțiul de primăvară, s-ar putea să dai dovadă de un simț al observației foarte fin, spun stelele. Nu vorbești mult, dar poți să vezi lucruri pe care alții nici nu le bagă în seamă: o tensiune dintr-o echipă, o glumă spusă prea din topor, un plan care nu e chiar atât de sigur pe cât pare. Nu e momentul să intri în rolul salvatorului universal. Poate să fie mai inteligent să lași oamenii să descopere singuri unde greșesc. Spre seară, ceva frumos pentru suflet merge de minune — poate o arie de muzică clasică, poate un film vechi sau un desert bun care îți amintește de copilărie.