BERBEC Ziua de duminică poate începe cu o energie jucăușă, ca și cum încă te întrebi dacă n-a mai rămas ceva rătăcit prin ghetuțe. Ai putea simți nevoia de mișcare, poate o plimbare rapidă sau un antrenament scurt, „ca să compensezi” entuziasmul de aseară. Un prieten ți-ar putea scrie ceva amuzant, iar tu reacționezi imediat. Dacă ai de rezolvat un lucru mărunt prin casă, astăzi ai șanse să-l duci la bun sfârșit. Seara poate aduce un moment de liniște și o stare bună, fără să te complici inutil.

TAUR Poziția lui Venus poate crea un context în care simți nevoia de confort: pătură pufoasă, un ceai bun și… da, poate mai guști din dulciurile de Moș Nicolae. Ai putea alege să nu faci mare lucru, iar să-ți și placă la nebunie. Dacă cineva te cheamă în oraș, e posibil să negociezi mental dacă merită să renunți la canapea. O conversație scurtă cu o persoană dragă îți poate aduce o idee frumoasă pentru săptămâna viitoare. Ziua poate rămâne simplă, caldă și gustoasă.

GEMENI La tine, duminica poate fi animată încă de dimineață, cu mesaje, poze și glumițe între prieteni legate de ce ați găsi ieri în ghetuțe. Ai putea simți nevoia să ieși puțin, măcar în jurul blocului, să „schimbi aerul”. Dacă ai primit o carte, un puzzle sau un joc, poate fi momentul ideal să le deschizi. O cafea bună te poate face brusc vorbăreț. Spre seară, e posibil să ai o discuție simpatică cu cineva apropiat.

RAC Duminica asta poate începe cu aerul zicalei „cine se scoală de dimineață, departe ajunge”, mai ales după agitația și emoția lui Moș Nicolae. Ai putea fi printre cei care încă își verifică darurile, savurează ce a rămas și își fac timp pentru mici plăceri simple. Poate pregătești o supă caldă sau un desert ușor, ceva care amintește de casa în care ai crescut. Spre seară, te poate atrage un film liniștit sau un moment de odihnă prelungită, fără presiuni. Ziua poate rămâne caldă, domoală și foarte a ta.

LEU Conjunctura astrală a zilei de duminică ți-ar putea aduce chef de socializare. Poate povestești cu cineva despre cum a fost seara de Moș Nicolae, poate trimiți poze, poate primești reacții simpatice. Dacă ai primit un accesoriu elegant, astăzi poți să-l porți prin casă „să-l testezi”. Te-ar putea tenta și o ieșire scurtă la un desert sau o cafea festivă. O discuție cu cineva apropiat îți poate ridica moralul. Seara te poate prinde cu un plan amuzant pentru săptămâna viitoare.

FECIOARĂ Duminică, planeta Mercur poate crea un context în care poți simți nevoia de ordine chiar și duminică. Poate te apuci să aranjezi câteva lucruri prin casă sau să verifici o listă de cumpărături pentru sărbători. Dacă ai primit ceva util în ghetuțe, poate îl testezi azi. E posibil să-ți vină o idee bună legată de o activitate din săptămâna ce urmează. Spre seară, te poate încânta o sesiune de organizare scurtă, dar satisfăcătoare.

BALANŢĂ Pentru tine, duminica poate fi perfectă pentru un film frumos, poate o comedie românească sau ceva ușor și colorat, în ton cu atmosfera de după Moș Nicolae. Ai putea savura și câteva dulciuri rămase, fără să te stresezi. Dacă ai primit ceva elegant în ghetuțe, astăzi poți să te bucuri de el, în tihnă. Poate ai o conversație plăcută cu cineva apropiat. Seara poate deveni exact ce trebuie: relaxată, luminoasă și caldă.

SCORPION Duminică ai putea simți o nevoie de liniște, iar dacă ai o pisică sau un cățel, e posibil să devină cei mai buni parteneri de relaxare. Poți savura darurile de ieri pe îndelete. Dacă ai primit ceva simbolic, astăzi poți să-i găsești sensul. O amintire din copilărie îți poate reveni spontan. Spre seară, un moment petrecut cu cineva drag poate deveni surprinzător de terapeutic. Ziua poate trece frumos, fără să cauți atenție sau agitație.

SĂGETĂTOR Duminică ai putea simți nevoia să te miști, poate chiar să ieși la alergat, să te plimbi cu bicicleta, sau să faci o plimbare lungă; orice să „echilibrezi” dulciurile de la Moș Nicolae. Ai putea simți o energie bună, care te scoate din casă. Poate primești un mesaj simpatic de la cineva care te provoacă la o activitate fizică. Seara poate fi liniștită, cu o masă ușoară și o atmosferă plăcută.

CAPRICORN Duminică ai putea intra direct în modul „nu mă ridic încă”, mai ales dacă ai păstrat dulciuri din ghetuțe. O pătură pufoasă, o cană fierbinte și o gustare pot transforma ziua într-un ritual de confort. Poate îți amintești cum, când erai copil, savurai dulciurile „cu porția”. Dacă te sună cineva, e posibil să amâni elegant. Spre seară, ai putea nota o idee pentru săptămâna viitoare

VĂRSĂTOR Poziția lui Jupiter poate crea un context în care ideile tale par să capete formă. Poate te gândești la un proiect viitor, chiar dacă e duminică. Poți primi un mesaj care îți dă o direcție nouă. Dacă ai primit ceva amuzant sau neobișnuit în ghetuțe, astăzi poți să-l folosești. Poate ai chef de o conversație lungă sau de o plimbare scurtă care să-ți limpezească mintea. Ziua poate veni cu un plus inspirație pentru a soluționa o problemă personală.

PEŞTI Pentru tine, ziua de duminică poate fi despre atmosferă: luminițe, o cană cu o băutură caldă, o pătură moale și un film liniștit. Poate savurezi și restul dulciurilor primite. O amintire din copilărie îți poate reveni brusc, într-un mod plăcut. Dacă primești un mesaj sensibil, te poate emoționa discret. Spre seară, te poate cuprinde o dispoziție creativă sau contemplative. Așterne pe hârtie, fără presiune.