BERBEC Duminica aceasta, fiind ziua Sfântului Apostol Andrei, poate aduce o stare specială, cu o energie mai luminoasă decât alte zile. Ai putea simți nevoia să începi dimineața cu ceva simplu și curat, poate un telefon către cineva drag sau o scurtă vizită. O tradiție frumoasă pentru tine ar putea fi aprinderea unei lumânări pentru protecția casei, lucru care poate oferi un sentiment de ordine și încredere. Spre seară, ai putea alege un film sau o masă bună alături de cineva apropiat.

TAUR Fiind ziua Sfântului Andrei, poți simți că ziua are o textură calmă și foarte „de acasă”. Pentru tine, tradiția potrivită poate fi pusul grâului la încolțit, un gest simplu care poate sugera speranță, începuturi noi și un ritm mai blând al lunii ce vine. Poate te trezești cu poftă de a coace ceva sau de a pregăti o rețetă veche din familie. E posibil ca un vecin, sau un prieten să te surprindă cu o urare sau cu o vizită scurtă.

GEMENI Duminică, de Sfântul Andrei, ziua poate avea dinamica unei povești transmise prin viu grai, așa cum se spunea odinioară în jurul sobei. Pentru tine, tradiția potrivită a zilei poate fi cea a usturoiului folosit ca simbol de protecție — nu trebuie să ungi ușile, dar poate te inspiră ideea de a-ți proteja casa sau liniștea printr-un gest modern: să faci ordine, să închizi un subiect, să delimitezi clar ce te ajută și ce nu. Poți simți nevoia să te miști, să schimbi locul, să cauți ceva interesant. Poate primești o invitație neașteptată sau descoperi un eveniment local care te atrage.

RAC Fiind sărbătoarea Sfântului Andrei, ziua poate avea o încărcătură frumoasă pentru tine. Poate simți nevoia să mergi la biserică, fie pentru o rugăciune, fie pentru liniștea ritualului. O întâlnire sau un salut cu cineva cunoscut îți poate aduce o bucurie neașteptată. Poate simți inspirația să pregătești ceva cald pentru familie sau pentru cineva drag. Spre seară, ți-ar putea reveni în minte un gând legat de copilărie sau o tradiție veche pe care ai uitat-o.

LEU În noaptea Sfântului Andrei, s-ar putea să îți amintești de tradiția aceea celebră: pusul busuiocului sub pernă pentru a-ți visa ursitul. Chiar dacă o faci în glumă sau din curiozitate, ar putea deveni partea amuzantă a zilei. Apoi îl poți adăuga peste porția de paste, să nu-l irosești…. Ziua poate aduce și o surpriză simpatică, poate un mesaj, o invitație sau o veste bună. Ai putea avea chef de o ieșire scurtă, fie la o cafenea, fie la o expoziție.

FECIOARĂ Fiind ziua Sfântului Apostol Andrei, duminica ta poate căpăta un sens foarte practic și bine ancorat în realitate. În tradiția românească, oamenii obișnuiau să „păzească casa”, ca să alunge răul și necazurile. Nu înseamnă să stai de veghe, ci poate să te inspire să clarifici ceva în spațiul tău: o discuție amânată, o decizie, o reorganizare care îți aduce liniște. E posibil să primești o veste utilă sau o idee care pune cap la cap o situație recentă.

BALANŢĂ Duminica aceasta, fiind sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, ziua ta poate căpăta o încărcătură delicată, dar foarte clară. În tradiția românească, oamenii aprindeau o lumină la fereastră sau lăsau o lampă aprinsă peste noapte, ca simbol al protecției casei. La tine, gestul poate deveni unul modern: o lampă cu lumină caldă, un colț decorat frumos, o atmosferă care îți transmite pace. Poți avea parte de o conversație elegantă, una care pune lucrurile la locul lor. Spre seară, un mic ritual personal: o notiță, o cană preferată, un obiect drag, poate transforma ziua într-o amintire frumoasă.

SCORPION În multe zone, în ziua Sfântului Andrei se presară sare pe pragul casei pentru protecție și noroc. Pentru tine, gestul poate fi reinterpretat ca un moment de delimitare interioară: ce lași în urmă, ce păstrezi. Poate simți o claritate puternică într-o situație recentă. Poți descoperi un detaliu care îți schimbă perspectiva asupra cuiva. O discuție serioasă, dar calmă, poate avea rezultate bune. Spre seară, ai putea alege un film intens sau o activitate liniștită, dar cu conținut profund.

SĂGETĂTOR Fiind atât sărbătoarea Sfântului Andrei, cât și sfârșitul lunii noiembrie, ziua poate părea un prag interesant pentru tine. Poate simți nevoia să faci o listă, un plan, o promisiune față de tine. Poate îți vine ideea să pleci undeva, chiar dacă doar la două străzi distanță. O întâlnire sau o discuție te poate inspira. Spre seară, ceva animat, luminos sau festiv poate să-ți pună punctul pe „i” într-o zi altfel liniștită.

CAPRICORN De Sfântul Andrei se spune că granița dintre lumi este mai ”permeabilă”, iar oamenii păstrau tradiții pentru protecția casei. Poate nu crezi în astfel de lucruri, dar ideea de a-ți întări spațiul personal poate avea sens: ordine, curățenie, o decizie. Poate simți un imbold de responsabilitate care vine natural. O discuție poate clarifica ceva ce te preocupa. Spre după-amiază, s-ar putea să apară o veste sau o idee utilă. Iar spre seară, un film bun sau o masă într-un loc discret pot încheia ziua armonios.

VĂRSĂTOR Tradiția spune că de Sfântul Andrei lupii „vorbesc”, iar oamenii prezic vremea și norocul. Pentru tine, asta se poate traduce într-o intuiție mai ascuțită. Poate observi ceva ce alții trec cu vederea. O veste neașteptată îți poate schimba traseul zilei. Poate simți nevoia să explorezi un loc nou sau să începi un mic proiect creativ. O conversație atipică îți poate stimula imaginația. Spre seară, ceva artistic sau o ieșire restrânsă ar putea fi alegerea ideală.

PEŞTI Fiind ziua Sfântului Apostol Andrei, duminica ta poate avea o atmosferă aparte, cu un soi de liniște așezată, care te poate ajuta să te aduni. În multe zone ale țării, oamenii aprindeau o lumânare la fereastră chiar în ziua sărbătorii, ca simbol al protecției și ca semn că gospodăria este păzită. La tine, acest obicei s-ar putea transforma într-un ritual modern: o lumânare parfumată sau un obiect luminos care schimbă imediat atmosfera din casă. Poate simți nevoia să clarifici o emoție sau o discuție din ultimele zile.