BERBEC Joi ai putea observa că lucrurile încep să se așeze într-o formă mai logică decât ieri. O discuție scurtă poate lămuri un detaliu profesional, mai ales într-o chestiune în care ai simțit că lipsește „piesa de legătură”. Spre prânz, e posibil să ai un moment de claritate în legătură cu o persoană sau o situație, iar asta îți poate oferi un tip de calm activ. După-amiaza poate aduce ocazia de a rezolva ceva administrativ, dar într-un ritm suportabil. Seara se poate încheia cu o mică satisfacție: ceva ce în sfârșit este „pus la punct”.

TAUR Poziția lui Jupiter poate contura un context favorabil discuțiilor practice, în special celor legate de bani, program sau responsabilități partajate. În prima parte a zilei, ai putea avea un schimb de replici care îți clarifică o nelămurire pe care ai tot împins-o în față. Spre prânz, e posibil să te concentrezi pe un detaliu mărunt, dar decisiv pentru un proiect în desfășurare. După-amiaza poate aduce un sentiment de stabilitate, ca atunci când știi exact ce ai de făcut până la finalul săptămânii. Seara poate fi liniștitoare, poate chiar confortabilă, într-un mod discret.

GEMENI Ai putea avea o zi colorată în care totul se mișcă repede, dar într-un mod plăcut. O discuție profesională poate scoate la suprafață o idee la care nu te-ai gândit. Conjunctura astrală poate crea cadrul pentru o revelație practică: ceva ce părea complicat devine brusc simplu. Spre prânz, e posibil să jonglezi elegant cu două sarcini diferite. Seara te poate prinde într-o conversație scurtă, dar plină de miez, sau într-o ieșire rapidă în oraș, care îți schimbă tonul interior într-unul calm și așezat.

RAC Joi s-ar putea să ai un ritm blând, dar eficient, ideal pentru sarcini care cer atenție și doză mică de introspecție. În prima parte a zilei, ai putea înțelege ceva ce îți scapă de câteva zile, poate o reacție a cuiva, poate o neînțelegere. Spre prânz, îți poate fi mai ușor să te concentrezi dacă îți creezi un cadru plăcut: ordine pe birou, lumină bună, o băutură caldă. Seara poate aduce un mesaj, sau un moment afectiv discret care îți așează gândurile în ordinea firească.

LEU Poziția lui Marte poate susține o predispoziție spre inițiativă bine dozată: nu impulsivă, ci curajoasă. Ai putea simți că e momentul să clarifici un mic conflict, sau o neînțelegere, iar răspunsurile pot să vină mai ușor decât te așteptai. Spre prânz, e posibil să primești o informație utilă dintr-o sursă neașteptată. După-amiaza poate aduce o situație în care e nevoie de prezență și tact, iar tu ai putea gestiona totul elegant. Seara poate avea un aer plăcut și tihnit.

FECIOARĂ Joi poți funcționa în stilul tău caracteristic, dar în versiunea relaxată. Poate că dimineața aduce un email, un mesaj sau o cerere care te pune în mișcare, dar într-un mod constructiv. Spre prânz, e posibil să devină clar ce ai de reorganizat ca să continui ritmul zilelor trecute. La una dintre situațiile apărute, s-ar putea să constați că „vorba dulce multe aduce”, chiar dacă nu vorbești tu prea mult, oricum. Seara poate veni cu un sentiment de ordine interioară, ca o cameră aerisită.

BALANŢĂ Poziția lui Venus poate crea un context care favorizează conversațiile fluide, mai ales cele care țin de colaborări, parteneriate sau planuri comune. În prima parte a zilei, ai putea simți că se conturează un echilibru într-o situație în care nu vedeai nicio direcție. Spre prânz, o discuție îți poate aduce un tip de claritate socială. În a doua parte a zilei, e posibil să ai ocazia de a încheia un mic conflict sau de a calma un schimb de opinii. Seara poate arăta ca o concluzie frumoasă a unei zile pline.

SCORPION Joi poți avea o zi neașteptat de pragmatică. În prima parte, ai putea observa un detaliu pe care alții nu-l văd, iar asta îți poate permite să rezolvi ceva rapid și corect. Spre prânz, ai putea să simți că ai nevoie să ajustezi o strategie, dar într-un mod calm. Într-o situație anume, „cum îți așterni, așa dormi” ar putea fi expresia care descrie cel mai bine contextual, dar spusă cu umor, nu moralizator, ca lupul… Seara poate fi liniștitoare: poate o cină simplă sau o conversație de câteva minute care rezolvă tot.

SĂGETĂTOR Poziția lui Mercur, retrograd, poate crea un cadru favorabil pentru idei clare și schimburi de replici inteligente. Joi ai putea observa că logica îți funcționează mai bine decât în alte zile. O discuție scurtă poate aduce o oportunitate mică, dar utilă, într-un proiect aflat „în mișcare”. Spre prânz, e posibil să te trezești într-o conversație amuzantă care te relaxează și te motivează. Seara poate avea o atmosferă plăcută și luminoasă, ca o pauză binemeritată.

CAPRICORN Joi îți poate ieși în cale o situație în care ordinea ta naturală se potrivește perfect. În prima parte a zilei, ai putea primi o clarificare legată de o sarcină, iar asta îți economisește timp. Spre prânz, e posibil să observi un detaliu pragmatic care te poate ajuta să iei o decizie. După-amiaza poate oferi o senzație de stabilitate, ca și cum ai redobândit controlul agendelor. Seara te poate surprinde într-o stare liniștită, cu sentimentul că ziua a mers exact cum trebuia.

VĂRSĂTOR Joi poți avea o zi cu idei multe, dar utile. În prima parte, ai putea simți că o conversație îți deschide ochii către o direcție pe care nu ai luat-o în considerare. Spre prânz, e posibil să te atragă un mod nou de a aborda o provocare, fie tehnic, fie creativ. Ai putea observa că o schimbare mică duce la un rezultat neașteptat de bun. Seara poate arăta ca un moment de inspirație, fie printr-un film interesant, fie printr-o discuție scurtă, dar memorabilă.

PEŞTI Poziția lui Saturn, retrograd, poate crea contextul unor concluzii practice, chiar și în zone sensibile. În prima parte a zilei, s-ar putea să clarifici un detaliu emoțional legat de muncă sau colaborare. Spre prânz, ai putea avea un moment de înțelegere profundă într-o situație încă neprecizată. Într-un context anume, expresia „apa trece, pietrele rămân” ți-ar putea descrie perfect starea. Seara poate aduce o liniște caldă, ca atunci când simți că ai făcut suficient.