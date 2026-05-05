Actorul Marius Manole a transmis pe contul său de Facebook, cu o zi înainte de dezbaterile și votul din Parlament privind moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, un mesaj adresat Partidului Social Democrat (PSD). El a scris că România ar avea nevoie de PSD, dar de un PSD schimbat și reformat, care să reprezinte o alternativă reală. În opinia lui, partidul ar trebui să fie format din oameni care chiar își doresc binele cetățenilor și care respectă doctrina de stânga.

Manole a mai spus că este convins că, pe lângă liderii vizibili ai partidului, există și alți membri în PSD care sunt mai puțin cunoscuți, dar care ar avea intenții bune și au intrat în politică pentru a ajuta, însă nu sunt lăsați să se afirme. El a susținut că ar fi nevoie de o schimbare profundă în interiorul partidului, inclusiv în ceea ce privește conducerea, și că vechile structuri ar trebui înlăturate pentru ca PSD să devină, în sfârșit, o alternativă reală pentru țară.

Actorul a afirmat că problema nu este existența partidului, ci modul în care acesta a fost condus de-a lungul anilor, cu efecte negative precum îndatorarea țării și crearea unor rețele de influență locală. În final, el a spus că această situație ar putea fi schimbată dacă partidul ar avea curajul să se reformeze și să lase să se vadă oamenii care până acum au rămas în umbră.

„Dragă PSD,

România are nevoie de tine.

România are nevoie de o alternativă reală.

România a avut întotdeauna nevoie de PSD — dar de un PSD reformat.

Un PSD format din oameni cinstiți, care chiar vor binele oamenilor. Un partid care își respectă doctrina și care e, cu adevărat, de stânga.

Sunt convins că, dincolo de liderii pe care îi vedem — și da, știm cu toții cum sunt — există în PSD oameni buni. În linia a doua, a treia. Oameni care au intrat în politică din dorința de a face ceva, dar care încă nu sunt lăsați.

Poate că a venit momentul.

Poate că e momentul să dărâmați linia întâi. Cu toată garda veche. Cu toate reflexele care v-au ținut pe loc. Și să deveniți, în sfârșit, alternativa pe care o așteaptă o țară întreagă.

Nimeni nu are o problemă cu PSD ca idee.

Problema este cu cei care l-au condus ani la rând, care au îndatorat țara, care au construit rețele de dependență, baroni locali și mecanisme care acum vă țin captivi.

Acea rețea vă ține în chingi. Și vă face să reacționați așa cum reacționați.

Dar puteți rupe asta.

Reformați-vă.

Îndrăzniți.

România are nevoie de voi — dar de voi cei care încă nu se văd.

„Mâine poate fi primul pas", este mesajul lui Manole.

Deputatul PSD Marius Budăi a scris la rândul său pe contul său de Facebook că, în opinia lui, datele din sondaje nu mai pot fi ignorate și că direcția în care merge România trebuie schimbată. El a spus că țara ar suferi din cauza deciziilor luate de premierul Ilie Bolojan, despre care afirmă că nu ar fi acceptat propunerile PSD și nici nu ar fi vrut dialog cu partidul.

Budăi a explicat că nu doar sondajele arată nemulțumirea oamenilor, ci și datele oficiale despre economie, consum și locuri de muncă. El susține că guvernarea actuală nu ar fi adus rezultate pozitive.

În mesajul său, el a menționat mai multe probleme economice: creșterea inflației, scăderea salariilor reale în mai multe domenii, reducerea puterii de cumpărare a pensionarilor, scăderea consumului, intrarea economiei în recesiune, pierderea a peste 50.000 de locuri de muncă și creșterea șomajului în rândul tinerilor. De asemenea, a spus că investițiile publice ar fi fost reduse, taxele și datoria publică au crescut, iar veniturile la buget au rămas aproape la fel. El a concluzionat că sacrificiile au fost mari, dar rezultatele lipsesc.

Deputatul social-democrat a afirmat că PSD ar fi propus soluții și ar fi cerut dialog de mai multe ori, însă premierul nu ar fi acceptat aceste lucruri. Din acest motiv, el consideră că România a ajuns într-o situație dificilă. Marius Budăi a spus că susținerea în continuare a actualului premier nu ar însemna stabilitate, ci iresponsabilitate, și că România ar avea nevoie de o altă direcție politică.