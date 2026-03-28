Sorin Grindeanu: Reformele administrației locale vizau prevenirea angajărilor nepotrivite și fraudele din proiecte publice
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat justificările pentru adoptarea pachetului de reforme al administrației publice locale, susținând că motivarea oficială – combaterea angajărilor nepotrivite și prevenirea fraudelor în proiectele finanțate prin Anghel Saligny – a fost exagerată. El a afirmat, sâmbătă, la Târgoviște, că cei care fură sau angajează rude și amante în primării trebuie trași la răspundere și sancționați de cetățeni la vot.
”Noi am trecut în vară printr-un heirup, pus pe aleşii locali, pentru adoptarea aşa-numitului pachet al administraţiei publice locale. Sau adoptarea acestui pachet era argumentată de câteva lucruri şi le-am spus şi în sală. De ce era nevoie de acest pachet? Pentru că noi trebuie să dăm oameni afară din primării, fiindcă în general în primări sunt neamuri sau amante. Trebuie să nu mai finanţăm Anghel Saligny pentru mii de proiecte adresate autorităţilor publice locale, fiindcă primarii vor proiecte în Anghel SaSaligny, fiindcă vor să fure. Cam asta am văzut în vară, justificarea care venea dinspre Palatul Victoria. Nu! Cine fură în viaţa asta să plătească, să meargă la puşcărie. Cine şi-a angajat amante sau neamuri la primărie, o să fie sancţionat la vot de către cetăţeni”, a declarat Sorin Grindeanu, sâmbătă, într-o conferinţă de presă susţinută la Târgovişte, după întâlnirea regională Sud Muntenia.
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a subliniat că multe comunități din România nu beneficiază încă de infrastructură de bază, precum asfalt, canalizare, apă sau iluminat public, și că programele de dezvoltare rămân esențiale. El a precizat că, odată cu finalizarea programului Anghel Saligny în 2027, va fi necesar să fie lansate noi proiecte pentru a sprijini autoritățile locale și zonele defavorizate din afara marilor centre urbane.
Sorin Grindeanu: România are nevoie de reforme reale în administrația publică locală
”Sistemul de taxe şi de impozite, aşa acum a fost el schimbat anul acesta, trebuie să vedem dacă acoperă necesităţile. Pentru că ăsta a fost unul din argumentele care au stat la baza propunerii de a mări taxele şi impozitele locale. Ce pot să vă spun în schimb, la fel de apăsat, este că România are nevoie de o reformă a administraţiei publice locale. Reforma nu înseamnă să dai oamenii afară, reforma este, în primul rând, legată de servicii publice. Pot să dau toţi angajaţii unei primării afară, dar întrebarea care rămâne e dacă mai asigură acea primărie servicii publice decente pentru cetăţeni? Spun eu că nu. Vorbim de reforma administraţiei publice locale? Păi atunci trebuie să vorbim, poate, şi de comasări de UAT-uri, de digitalizare. Atunci de-abia vorbim de reforme. Până atunci, vorbim de o bucurie bolnavă, din punctul meu de vedere, a unora de a concedia oamenii şi de a le reduce salariile. Asta nu e reformă. Asta este pur şi simplu o concediere în masă”, a declarat Grindeanu.
