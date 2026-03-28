Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat justificările pentru adoptarea pachetului de reforme al administrației publice locale, susținând că motivarea oficială – combaterea angajărilor nepotrivite și prevenirea fraudelor în proiectele finanțate prin Anghel Saligny – a fost exagerată. El a afirmat, sâmbătă, la Târgoviște, că cei care fură sau angajează rude și amante în primării trebuie trași la răspundere și sancționați de cetățeni la vot.

”Noi am trecut în vară printr-un heirup, pus pe aleşii locali, pentru adoptarea aşa-numitului pachet al administraţiei publice locale. Sau adoptarea acestui pachet era argumentată de câteva lucruri şi le-am spus şi în sală. De ce era nevoie de acest pachet? Pentru că noi trebuie să dăm oameni afară din primării, fiindcă în general în primări sunt neamuri sau amante. Trebuie să nu mai finanţăm Anghel Saligny pentru mii de proiecte adresate autorităţilor publice locale, fiindcă primarii vor proiecte în Anghel SaSaligny, fiindcă vor să fure. Cam asta am văzut în vară, justificarea care venea dinspre Palatul Victoria. Nu! Cine fură în viaţa asta să plătească, să meargă la puşcărie. Cine şi-a angajat amante sau neamuri la primărie, o să fie sancţionat la vot de către cetăţeni”, a declarat Sorin Grindeanu, sâmbătă, într-o conferinţă de presă susţinută la Târgovişte, după întâlnirea regională Sud Muntenia.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a subliniat că multe comunități din România nu beneficiază încă de infrastructură de bază, precum asfalt, canalizare, apă sau iluminat public, și că programele de dezvoltare rămân esențiale. El a precizat că, odată cu finalizarea programului Anghel Saligny în 2027, va fi necesar să fie lansate noi proiecte pentru a sprijini autoritățile locale și zonele defavorizate din afara marilor centre urbane.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a subliniat că adevăratele reforme în România nu înseamnă doar concedieri sau reduceri de salarii, ci trebuie să vizeze îmbunătățirea serviciilor publice și eficiența administrației locale. El a menționat că reforma ar trebui să includă digitalizarea și comasarea unităților administrativ-teritoriale (UAT), pentru ca primăriile să poată asigura servicii de calitate pentru cetățeni, nu doar să reducă personalul.