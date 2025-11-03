Generalul Carsten Breuer a explicat necesitatea evaluării tuturor tinerilor germani, argumentând că o astfel de măsură permite identificarea rapidă a celor disponibili în cazul unei crize. Evaluarea preventivă oferă timp armatei să planifice mobilizarea fără întârzieri.

„Din punct de vedere militar, este vital să fie evaluată întreaga cohortă de vârstă. Numai atunci vom şti cine e disponibil şi pe cine putem chema într-o situaţie de apărare, pe care dorim să o prevenim”, a spus Breuer, informează luni dpa, potrivit Agerpres.

Ministrul apărării, Boris Pistorius, a susținut ideea unui proces de evaluare la nivel național, indicând că această măsură ar putea asigura o pregătire mai bună a forțelor armate și o alocare eficientă a resurselor umane în viitor. Potrivit dpa, oficialul consideră că pregătirea din timp a tinerilor pentru serviciul militar este o măsură de precauție necesară.

Generalul Breuer a avertizat asupra riscului de a amâna evaluările până în momentul unei crize.

„Nimeni nu poate spune astăzi cu certitudine cum va arăta situaţia de securitate şi ameninţarea în anii următori”, a adăugat el, subliniind incertitudinea geopolitică actuală.

Noua lege privind serviciul militar, care va intra în vigoare pe 1 ianuarie, prevede inițial voluntariatul ca principală modalitate de recrutare.

Totuși, parlamentarii coaliției guvernamentale au propus un sistem de tragere la sorți pentru evaluarea tinerilor, iar ulterior selectarea aleatorie a celor care ar urma să participe la serviciul obligatoriu, în cazul în care numărul voluntarilor nu va fi suficient.

Generalul Breuer a explicat că armata trebuie să păstreze flexibilitatea operațională. Deși voluntariatul rămâne principala opțiune, el a precizat că, dacă numărul de voluntari nu va fi suficient și guvernul împreună cu parlamentul vor decide înrolarea obligatorie, selecția se va face pe baza competențelor și motivației, și nu pur și simplu la întâmplare.

Această abordare ar urma să permită armatei să asigure personalul necesar fără a compromite eficiența operațională. Potrivit lui Breuer, planul urmărește să echilibreze nevoia de recrutare cu criterii de pregătire profesională și aptitudini relevante pentru apărare.

Șeful marelui stat-major a subliniat că timpul reprezintă un factor critic. Nu este suficient să existe o forță activă puternică; armata are nevoie și de o rezervă solidă, pregătită să răspundă rapid în caz de necesitate.

„Până la sfârşitul deceniului, avem nevoie nu doar de o forţă activă puternică, ci şi de o rezervă puternică pentru a fi gata de apărare şi pentru a-i descuraja pe adversarii potenţiali”, a afirmat Breuer.

Această perspectivă indică o planificare pe termen lung, care vizează menținerea unei capacități defensive adecvate și adaptarea la eventualele provocări de securitate. Evaluarea tinerilor ar urma să fie un instrument esențial în pregătirea unei rezerve eficiente și bine instruite, capabilă să răspundă rapid la orice amenințare.