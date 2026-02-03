Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) și Asociația de Microfinanțare din România (AMF) au anunțat lansarea primului produs de garantare de portofoliu dedicat microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, inclusiv start-up-urilor.

Potrivit comunicatului comun, IMM-urile vor putea accesa credite garantate de până la 150.000 de euro (echivalent în lei), destinate investițiilor, capitalului de lucru și dezvoltării afacerilor aflate fie la început de drum, fie în faza de consolidare.

Convenția de colaborare semnată între FNGCIMM și AMF are ca obiectiv dezvoltarea serviciilor de microfinanțare și finanțare pentru IMM-uri, stimularea antreprenoriatului, sprijinirea inițiativelor de afaceri viabile și crearea de noi locuri de muncă.

Parteneriatul vizează în special micii antreprenori care întâmpină dificultăți în accesarea finanțării bancare clasice, microfinanțarea fiind prezentată ca o alternativă flexibilă, adaptată dimensiunii și etapei de dezvoltare a afacerilor.

În cadrul schemei, vor fi acordate microcredite de valori reduse, garantate printr-un mecanism de garantare de portofoliu. Garanția plafonată acordată de FNGCIMM presupune preluarea unei părți din riscul de credit asociat unui portofoliu de microcredite eligibile, acordate de bănci sau instituții financiare nebancare partenere.

Acest mecanism are rolul de a crește apetitul pentru finanțare și de a extinde accesul IMM-urilor la creditare, în special pentru investiții și capital de lucru.

Creditele garantate de FNGCIMM pot avea o durată de până la 10 ani pentru investiții, iar pentru capitalul de lucru perioada maximă este de 36 de luni. Finanțările trebuie să fie noi și să vizeze exclusiv investiții sau capital de lucru.

O întreprindere poate beneficia de una sau mai multe garanții, cu respectarea criteriilor de eligibilitate stabilite în acordul operațional. Printre condițiile esențiale se numără încadrarea în categoria IMM, lipsa popririlor active sau suspendate pe conturile bancare și neîncadrarea în categoria întreprinderilor aflate în dificultate financiară.

Conform raportului „Benchmarking Microfinance in România 2020-2024”, realizat de Asociația de Microfinanțare, portofoliul de microfinanțare și volumul microcreditelor acordate de membrii AMF s-au dublat în perioada analizată, cu sprijinul instrumentelor europene EaSI și InvestEU.

În 2024, aceste instrumente au reprezentat aproximativ 25% din serviciile de microfinanțare pentru activități generatoare de venit din România, adresându-se în special start-up-urilor, antreprenorilor individuali și micilor fermieri.

Totodată, datele arată că 49% dintre credite au fost acordate femeilor, 35% beneficiarilor din mediul rural, iar 8% antreprenorilor aflați la început de activitate, subliniind rolul microfinanțării în promovarea incluziunii economice și financiare.