Potrivit declarațiilor făcute pentru EVZ de Adrian Cristea, managing partner la New Entertainment Television, una dintre cele mai frecvente întrebări apărute în discuțiile inițiale cu clienții vizează alegerea dintre filmările realizate cu telefonul și colaborarea cu o echipă profesionistă dotată cu camere și echipamente specializate.

Decizia trebuie luată în funcție de scopul urmărit și corelată ulterior cu platforma de distribuție, în special YouTube sau TikTok. Elementul care influențează decisiv performanța conținutului pe toate platformele este algoritmul, care determină vizibilitatea și impactul materialelor video.

În cazul TikTok, algoritmul „For You” favorizează rapiditatea, adaptarea la trenduri și potențialul de viralizare, ceea ce creează oportunități pentru creatori de a obține vizibilitate ridicată cu producții simple, realizate cu smartphone-ul.

În schimb, YouTube pune accent pe retenția publicului și pe durata de vizionare, încurajând conținutul mai elaborat, precum tutoriale, recenzii sau materiale educaționale, care presupun standarde mai ridicate de calitate în ceea ce privește sunetul, iluminarea și structura narativă.

În acest context, filmările realizate cu telefonul sunt potrivite atunci când obiectivul este implicarea rapidă, autentică și eficientă din punct de vedere al costurilor, în special în strategiile de social media. Pentru construirea unei imagini de brand coerente, creșterea credibilității, influențarea deciziilor de cumpărare și utilizarea conținutului pe termen lung, investiția într-o echipă profesionistă este justificată prin impactul și randamentul pe termen lung.

Modelul considerat cel mai eficient în practica actuală de marketing este combinarea celor două abordări, cu clipuri scurte și autentice pentru interacțiunea cu audiența și producții profesioniste pentru momentele strategice ale prezenței digitale.

„Așadar, dacă obiectivul este implicarea rapidă, autentică și cost-eficientă a publicului, atunci video cu telefonul este potrivit și poate genera rezultate solide, mai ales în strategii de social media. Dacă scopul tău este construirea unei imagini de brand consistente, creșterea credibilității, influențarea deciziilor de cumpărare și utilizarea conținutului pe termen lung, investiția într-o echipă profesionistă se justifică prin impactul și ROI-ul pe termen lung. Cel mai eficient model, confirmat și de practica actuală în marketing, este combinarea celor două abordări: clipuri scurte și autentice pentru audiență și clipuri profesioniste pentru momente strategic-cheie ale prezenței tale digitale”, a explicat Adrian Cristea, potrivit sursei menționate.

Dezvoltarea inteligenței artificiale influențează semnificativ atât producția, cât și consumul de conținut video. Conform explicațiilor oferite de Adrian Cristea pentru EVZ, AI-ul este extrem de eficient în automatizarea sarcinilor repetitive, precum editarea, generarea de subtitrări, transcrierea dialogurilor și clasificarea conținutului.

De asemenea, accelerează procesele de efecte vizuale și corecție de culoare, reducând considerabil timpul și costurile de producție.

Inteligența artificială a avut un impact profund asupra industriilor media și video la nivel global. Modelele generative permit realizarea de materiale video la nivel profesional pornind de la texte, imagini sau descrieri simple, facilitând accesul la instrumente avansate pentru creatori independenți și companii mici. Astfel, producția video devine mai accesibilă, iar costurile scad, permițând actorilor cu resurse limitate să concureze cu studiouri mari.

„E adevărat că dezvoltarea inteligenței artificiale (AI) a reinventat industriile media și video la scară globală. A afectat profund atât producția cât și consumul, enorm aș spune chiar dar, sincer, nu mă tem că o să mă ȋnlocuiască”, a mai spus Adrian Cristea.

Cu toate acestea, utilizarea AI nu elimină rolul specialiștilor din lanțul de producție. Deși inteligența artificială preia munca tehnică și repetitivă, rămâne necesară intervenția umană pentru supraveghere, control și personalizare. Apariția unor roluri noi, precum cel de prompt engineer, reflectă această schimbare, fiind nevoie de profesioniști capabili să creeze instrucțiuni adaptate stilului propriu și să evite uniformizarea conținutului.

„Toate acestea însă nu elimină ,,meseriașul” din lanțul de producție. Sunt în spațiul public îngrijorări referitoare la preluarea locurilor de muncă tradiționale și, într-adevăr, AI preia munca brută. Dar, pe de altă parte – și aici este punctul nevralgic al problemei – cere alți oameni, capabili să supravegheze munca lui. Căci dacă folosești doar niște prompturi dintr-o listă făcută de alții, filmul tău va arăta ca unul făcut de alții. Esențial este să știi să ți le creezi singur, conform stilului tău personal. Și e doar un exemplu legat de nou apăruta meserie de prompt engineer”, a conchis antreprenorul.

În final, AI nu este un substitut al muncii umane, mai ales în rolurile creative, complexe sau care implică empatie și judecată contextuală. Inteligența artificială este concepută pentru a sprijini oamenii și a le ușura munca, nu pentru a-i înlocui, iar utilizarea sa eficientă presupune înțelegerea limitelor dintre sistemele statistice și problemele deterministice, notează sursa menționată.