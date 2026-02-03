Autoritățile din Spania au menționat că restricțiile urmăresc reducerea expunerii tinerilor la conținut considerat inadecvat, cum ar fi discursul instigator la ură, materialele pornografice și dezinformarea. Oficialii au declarat că intenționează să extindă aceste măsuri și să încurajeze alte state europene să adopte reglementări similare.

Australia a devenit în decembrie prima țară care a implementat o interdicție similară pentru copiii sub 16 ani, iar Marea Britanie și Franța analizează opțiuni comparabile, conform informațiilor publicate de Reuters.

În plus, guvernul spaniol va introduce săptămâna viitoare un proiect de lege care va prevedea responsabilizarea directorilor rețelelor de socializare pentru conținutul ilegal și instigator la ură, precum și pentru manipularea algoritmică sau amplificarea materialelor ilegale.

Procurorii vor analiza modalitățile prin care pot investiga eventualele încălcări ale legii de către platforme precum Grok, TikTok și Instagram, deținute de Elon Musk.

Noile reglementări vor include atât verificarea vârstei utilizatorilor, cât și responsabilizarea platformelor pentru conținutul publicat. Implementarea acestor măsuri va fi monitorizată pe parcursul anului următor, iar efectele lor asupra accesului minorilor la social media și asupra modului în care platformele funcționează vor fi evaluate ulterior.

„Copiii noştri sunt expuşi unui spaţiu în care nu au fost niciodată meniţi să navigheze singuri. Nu vom mai accepta asta. Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital”, a declarat Sanchez într-un discurs la Summitului Mondial al Guvernelor din Dubai, solicitând altor ţări europene să implementeze măsuri similare.

Criticii măsurii susțin că interdicția ar putea fi dificil de implementat eficient, având în vedere complexitatea verificării vârstei utilizatorilor pe internet și posibilitatea ocolirii restricțiilor prin conturi false sau utilizarea de VPN-uri.

De asemenea, unii experți avertizează că astfel de reglementări ar putea limita accesul tinerilor la resurse educaționale, comunități online sau informații utile, fără a rezolva în mod real problemele legate de conținutul dăunător. În plus, responsabilizarea platformelor pentru comportamentul utilizatorilor ridică întrebări legate de libertatea de exprimare și modul în care algoritmii vor fi supravegheați și reglați.