Inițiativa din Portugalia vizează accesul autonom la platforme online, jocuri, servicii și aplicații. Textul este susținut de parlamentari ai partidului de dreapta aflat la guvernare.

Conform proiectului de lege depus în Parlamentul din Portugalia, accesul autonom la platforme, servicii, jocuri și aplicații va fi permis doar după împlinirea vârstei de 16 ani. Textul introduce conceptul de majorat digital, aplicabil tuturor serviciilor vizate de actul normativ.

Pentru adolescenții cu vârste între 13 și 16 ani, accesul la rețelele sociale ar urma să fie posibil doar cu acordul părinților. În acest context, platformele vor avea obligația de a implementa sisteme de verificare a vârstei și de confirmare a consimțământului parental, compatibile cu soluțiile informatice utilizate de administrația portugheză.

Parlamentarii care au prezentat proiectul arată, în expunerea de motive, că literatura de specialitate și datele științifice recente indică riscuri asociate utilizării precoce a acestor resurse digitale. Potrivit acestora, accesul înainte de 16 ani poate afecta dezvoltarea socială și cognitivă normală a copiilor.

În document se menționează că aceste efecte sunt considerate tot mai dăunătoare și pot favoriza apariția dependenței. Argumentele sunt folosite pentru a justifica necesitatea introducerii unei limite clare de vârstă pentru accesul autonom la rețelele sociale.

Discuțiile despre introducerea unei majorități digitale au căpătat amploare la nivel european după ce Australia a devenit, în decembrie, prima țară care a interzis accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani.

În Franța, Parlamentul a votat recent un proiect de lege care interzice accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani. Măsura este susținută de guvern și este prezentată ca un instrument de protecție a sănătății adolescenților.

Alături de Franța, alte state europene, precum Danemarca, Grecia și Spania, susțin ideea unei interdicții sau a unor reguli comune la nivelul Uniunii Europene.

Și Austria lucrează la un proiect de lege care ar putea limita accesul copiilor sub 14 ani la rețelele de socializare. Potrivit autorităților de la Viena, actul normativ se află în faza de elaborare și urmează să fie discutat cu experți și cu partidele politice.

Secretarul de stat pentru digitalizare, Alexander Prull, a explicat că prima etapă presupune consultarea specialiștilor și a formațiunilor politice. Ulterior, va fi analizată implementarea tehnică a restricțiilor, inclusiv modul concret în care acestea pot fi aplicate în practică.