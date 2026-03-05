Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii a anunțat lansarea unui nou instrument financiar destinat mediului de afaceri – „Instant IMM”. Programul permite acordarea de garanții de până la 80% din valoarea unor finanțări care pot ajunge la maximum 300.000 de lei.

Potrivit instituției, garanția maximă acordată poate ajunge la 240.000 de lei și este destinată atât finanțării capitalului de lucru, cât și proiectelor de investiții.

„Produsul este dezvoltat de FNGCIMM SA-IFN şi are ca obiectiv acordarea de garanţii din surse proprii, în mod transparent şi nediscriminatoriu, de până la 80% din valoarea finanţărilor de maximum 300.000 lei (garanţie maximă de 240.000 lei), atât pentru capital de lucru, cât şi pentru investiţii”, se menţionează în comunicat.

Reprezentanții instituției precizează că produsul Instant IMM poate garanta mai multe tipuri de credite destinate susținerii activității curente sau dezvoltării companiilor.

Astfel, antreprenorii pot utiliza finanțările pentru achiziția de marfă, plata furnizorilor, chiriei sau salariilor, dar și pentru investiții precum cumpărarea de echipamente, utilaje sau autovehicule.

De asemenea, fondurile pot fi utilizate pentru dezvoltarea de platforme online, aplicații, achiziția de licențe software sau chiar pentru cumpărarea de terenuri.

Un element de noutate al programului îl reprezintă modul de selecție a companiilor care pot beneficia de garanții.

„Un element distinctiv major al produsului este schimbarea paradigmei de selecţie a clienţilor. Spre deosebire de produsele standard din portofoliul FNGCIMM SA-IFN – unde clienţii sunt selectaţi exclusiv de către finanţatorii parteneri – în cazul Instant IMM, Fondul preselectează companiile eligibile şi le transmite către bănci cu garanţia preaprobată”, se mai arată în document.

Prin acest mecanism, băncile partenere au certitudinea că firmele propuse sunt eligibile pentru garantare, iar antreprenorii nu mai trebuie să identifice alte forme de garanții, fie ele imobiliare sau mobiliare.

Selecția companiilor se face din baza de date a Fondului și vizează firme cu istoric bun de plată, capitaluri proprii pozitive la ultimul bilanț și fără antecedente de insolvență.

Autoritățile spun că noul sistem reduce semnificativ timpul necesar pentru obținerea finanțării și oferă antreprenorilor mai multă predictibilitate.

„Această abordare reduce considerabil timpul de aşteptare, oferă antreprenorului predictibilitate şi asigură finanţatorului certitudinea că garanţia este deja validată. După transmiterea Acordului CRC în original, se efectuează scoringul, iar antreprenorii eligibili sunt informaţi rapid asupra comisionului de garantare şi direcţionaţi către unul dintre finanţatorii parteneri”, se mai precizează în document.

În plus, programul vine cu o simplificare a documentației necesare.

„Instant IMM înseamnă şi simplificarea documentaţiei. Comparativ cu produsele standard de garantare, au fost eliminate documente precum declaraţia pe propria răspundere, certificatul de înmatriculare, acordul MF”, se mai arată în comunicat.

Un alt avantaj important pentru firmele aflate în proces de dezvoltare este posibilitatea accesării creditelor de investiții fără ipotecarea activelor companiei.

Finanțările pot ajunge până la 300.000 de lei, cu garanție FNGCIMM de 80% și fideiusiune, ceea ce permite IMM-urilor să își păstreze flexibilitatea financiară și să acceseze și alte finanțări în viitor.

Totodată, perioada de garantare pentru creditele destinate capitalului de lucru poate ajunge până la 36 de luni, oferind companiilor stabilitate în gestionarea fluxurilor de numerar.

În cazul creditelor de investiții, garanția este acordată pe durata stabilită de finanțator și poate include o perioadă de grație de până la 12 luni, pentru a permite maturizarea investiției înainte de începerea rambursării integrale.

Reprezentanții FNGCIMM subliniază că „Instant IMM” este conceput ca un instrument care accelerează accesul la finanțare pentru companiile care vor să se dezvolte rapid.

În contextul în care accesul la finanțare devine tot mai important pentru supraviețuirea și dezvoltarea firmelor, instituția anunță că în cursul acestui an ar putea fi lansate și alte soluții de finanțare garantată dedicate mediului de afaceri.