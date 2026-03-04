Senatul a decis ca instituțiile publice să nu mai folosească adrese de email comerciale, precum Yahoo, Outlook sau Gmail, pentru comunicarea oficială între ele sau cu cetățenii. În prezent, mai mult de două treimi dintre instituțiile din România trimit documente și corespondență oficială prin aceste platforme, însă noua regulă prevede trecerea la un sistem unic de stat. Astfel, fiecare instituție publică, fie ea centrală sau locală, va avea o adresă de email înregistrată într-un registru național numit Registrul Național al Adreselor Electronice Oficiale (RNAEO).

Legea nu va intra în vigoare imediat. După ce va fi promulgată și publicată în Monitorul Oficial, instituțiile vor avea la dispoziție 12 luni pentru a se adapta și pentru a muta comunicarea pe noul sistem. În această perioadă de tranziție, ele vor putea încă primi mesaje pe adresele vechi de email, dar vor fi obligate să trimită automat un răspuns prin care să anunțe expeditorii care este noua adresă oficială. Dacă instituțiile nu fac trecerea la sistemul unic în timpul stabilit, conducerea și angajații responsabili pot fi sancționați.

Regulile se aplică tuturor autorităților și instituțiilor publice, atât la nivel central, cât și local, inclusiv structurilor aflate în subordinea sau coordonarea lor. Există însă o excepție: instituțiile din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale nu sunt obligate să folosească noul sistem, deoarece ele au deja propriile sisteme de comunicare securizate.

Inițiatorii proiectului spun că folosirea adreselor de email precum Gmail, Yahoo sau Outlook de către instituțiile statului reprezintă un risc mare pentru securitatea cibernetică a României. Ei consideră că astfel pot fi puse în pericol datele personale ale cetățenilor și siguranța documentelor oficiale.

Potrivit explicațiilor din proiect, aceste platforme sunt infrastructuri private, care nu sunt controlate de statul român. Din acest motiv pot apărea probleme serioase, cum ar fi pierderea datelor, interceptarea mesajelor fără autorizație, accesul ilegal la informații, compromiterea corespondenței oficiale sau chiar imposibilitatea de a urmări exact prin ce instituții a trecut un document. Din aceste motive, proiectul prevede interzicerea folosirii adreselor comerciale de email pentru comunicarea oficială a instituțiilor publice, inclusiv atunci când cer sau trimit documente și informații către persoane fizice sau firme.

Proiectul de lege a fost adoptat miercuri de Senat cu 79 de voturi pentru, 22 de abțineri și un vot împotrivă. Pentru a deveni lege, acesta va fi analizat și votat în continuare de Camera Deputaților, care este forul decizional.