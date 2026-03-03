Vicepremierul Tanczos Barna a spus că, dacă prețurile la petrol și gaze continuă să crească din cauza conflictului din Orientul Mijlociu și situația nu se stabilizează, iar România va fi afectată, autoritățile vor trebui să ia măsuri pentru protejarea consumatorilor vulnerabili și pentru sprijinirea economiei, astfel încât impactul să fie cât mai mic.

El a explicat, la TVR Info, că aceste creșteri de preț pot afecta consumatorii, însă România nu se confruntă încă cu probleme la fel de mari precum alte țări, cum ar fi Marea Britanie. A precizat că România are producție proprie de energie și încă există un echilibru, chiar dacă unul fragil, care ar putea rezista o perioadă.

Vicepremierul a mai afirmat că există riscul ca România să fie afectată mai târziu, într-un al doilea val, prin scumpiri. În opinia sa, primele creșteri de preț sunt de obicei speculative deoarece piețele reacționează rapid la începutul unui conflict, când nimeni nu știe cât va dura războiul.

Tanczos Barna a adăugat că este nevoie de calm și analiză pentru ca piețele să se stabilizeze și și-a exprimat speranța că războiul se va încheia repede, așa cum au anunțat SUA și Israel, iar situația economică va reveni la normal.

Dacă acest lucru nu se va întâmpla, autoritățile vor trebui să adopte măsuri de protecție pentru consumatorii vulnerabili și programe de sprijin pentru industria românească și IMM-uri, astfel încât eventualele scumpiri să nu afecteze puternic economia națională.

„Cu siguranţă efectele pot fi în defavoarea consumatorilor. Vedem, încă România nu este afectată la nivelul la care, de exemplu, Marea Britanie a fost afectată în câteva zile. Avem totuşi producţia autohtonă, avem totuşi un echilibru, chiar dacă este fragil, avem totuşi un echilibru care poate să mai reziste. Chiar şi aşa, putem să fim, în valul doi, în runda a doua, să fim afectaţi de creşterea preţului. Prima dată, cu siguranţă, sunt speculative. Nimeni nu ştie când se termină războiul, în primele zile pieţele reacţionează foarte repede, foarte puternic şi atunci trebuie un pic de analiză, un pic de linişte pe pieţe şi sperăm că se termină războiul foarte repede, aşa cum au anunţat SUA şi Israel, că se termină în câteva zile şi lucrurile se reaşază pe un făgaş relativ normal. Dacă nu, cu siguranţă trebuie să venim cu măsuri de protecţie pentru consumatorii vulnerabili, trebuie să venim cu măsuri de sprijin pentru industria autohtonă, pentru IMM-uri, astfel încât şocul acesta de creştere de preţ, eventualul şoc de creştere de preţ, să nu afecteze foarte puternic şi economia naţională”, a afirmat Barna.

El a recunoscut că situația nu este plăcută, pentru că România mai are de plătit facturi la energie, dar a subliniat că este important să se protejeze economia.

Tanczos Barna a mai declarat că, pentru că nu toate țările sunt afectate la fel de creșterile de prețuri provocate de războiul din Orientul Mijlociu, speră ca impactul asupra României să fie unul redus.