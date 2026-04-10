Într-o lume dominată de goana după acumulare și de succesul măsurat în cifre, conceptul de bogăție capătă valențe neașteptate atunci când este privit din punct de vedere al spiritualității. O dezbatere pe această temă a avut loc la Mănăstirea Oașa, acolo unde Sever Voinescu și Dan Andronic au explorat mecanismele care definesc adevărata avuție și lipsurile reale ale omului modern. Conferința, difuzată pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România, a scos la iveală adevăruri despre ierarhiile sociale și religioase.

Esența discuției a pornit de la o reinterpretare a valorilor creștine care răstoarnă logica pragmatismului cotidian. Sever Voinescu a subliniat că, în plan spiritual, reperele de succes sunt adesea inversate față de cele pe care le aplicăm în viața de zi cu zi.

„Nu e bogat cel ce are multe, ci cel ce nu are trebuință de multe. Sărac nu e cel ce are puține, ci cel ce are trebuință de mult. Acum înțelegeți bine de ce Pavel spune la un moment dat într-o epistolă, că ce este revoluționar în gândirea Apostolului Pavel, este că, de fapt, el îți explică că, în realitate, totul e pe dos. Tot ce știm noi e pe dos. Printre altele, ăla bogat e de fapt sărac și ăla sărac e de fapt bogat”, a explicat Sever Voinescu.

Această perspectivă invită la o introspecție asupra nevoilor noastre reale, sugerând că dependența de bunuri materiale este, în fapt, o formă de sclavie spirituală, în timp ce simplitatea reprezintă adevărata libertate.

Discursul de la Mănăstirea Oașa a atins și tema puterii, evidențiind faptul că forța unui individ nu rezidă în poziția sa socială sau în influența politică, ci în capacitatea de a accepta adevărul divin, care funcționează după reguli diferite de cele omenești.

„Cel din urmă va fi cel dintăi, zice Mântuitorul. Cel puternic e de fapt slab, cel slab e de fapt puternic. Și când îți spune asta, asta e revoluția, adică zici, Dumnezeule, păi da. Lasă-mă, Doamne, ca m-ai zăpăcit complet. Asta este adevărul cu care trebuie să operezi în credință. Așa se înțelege exact raportul dintre bogați și săraci”, a mai adăugat Voinescu.

Un moment de maximă reflecție a fost cel legat de întâlnirile cotidiene dintre clasele sociale. Sever Voinescu a oferit un exemplu plastic despre cum aparențele ne pot înșela atunci când evaluăm starea de bine a unui om, raportând-o strict la contul bancar sau la mașina pe care o conduce.

„Poate că omul ăla care a venit la tine la oglindă, la stop, tu te-ți gândești că e sărac. Și că poate omul ăla nu are nevoie de mai mult decât de o pâine. Și că poate tu, dintr-o mașină de zeci de mii de euro, cu afaceri din care culegi nu știu câte dividende, până la urmă s-ar putea ca tu să fii sărac?”, a ridicat acesta întrebarea retorică, subliniind că neliniștea acumulării constante poate fi o formă de sărăcie interioară mult mai severă decât lipsa banilor.

De asemenea, s-a discutat și despre dimensiunea etică a afacerilor. Deși adesea perceput ca fiind în conflict cu valorile morale, capitalismul corect își găsește, în opinia lui Sever Voinescu, fundamentele chiar în preceptele biblice.

Proprietatea privată și succesul economic nu sunt condamnabile atâta timp cât respectă regulile de integritate stabilite de milenii.