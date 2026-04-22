Viorica Dăncilă, fost premier al României, a fost invitata jurnalistului Robert Turcescu în cadrul podcastului realizat pentru evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube Hai România. Dialogul a vizat teme de actualitate, de la scandalurile de pe scena politică până la problemele economice severe cu care se confruntă țara în prezent.

Viorica Dăncilă a fost întrebată dacă Direcția Națională Anticorupție (DNA) a fost utilizată ca un mecanism de interferență în zona politicului. Fostul premier a confirmat această ipoteză, subliniind impactul pe care imaginea publică creată artificial îl are asupra electoratului.

„Se joacă politic. Au fost oameni care au fost chemați, apoi s-a demonstrat că nu au nicio vină. Dar, impresia oamenilor fusese creată. Se poate juca și așa. Au fost oameni care au spus că votează pentru mine și s-au răzgândit. Probabil au fost presiuni. Nu veneau să-mi spună că asta i-a condus la o asemenea decizie”, a afirmat aceasta.

Un alt subiect atins în timpul emisiunii a fost legat de integritatea clasei politice și de modul în care unii demnitari aleg să își gestioneze mandatul. Dăncilă a acuzat faptul că mulți politicieni transformă funcțiile deținute în oportunități de îmbogățire personală.

„Anumiți oameni politici consideră că, dacă au o funcție, o folosesc în interesul lor. Și averile lor cresc considerabil. Eu am intrat mai bogată ca premier și am ieșit mai săracă. Ei cred că atunci când ai o funcție poți să-ți permiți orice? S-ar putea să decontezi mai târziu", a avertizat fostul șef al Executivului.

Referitor la situația politică actuală, Viorica Dăncilă a taxat preocupările partidelor aflate la putere sau în zonele de influență, menționând în mod special formațiunea USR. Aceasta consideră că luptele interne pentru numiri în funcții cheie distrag atenția de la nevoile reale ale cetățenilor.

„E foarte rău că ne uităm la astfel de lucruri, la scandaluri politice, când țara merge din ce în ce mai rău. Sunt oameni politici care vor să-și păstreze funcțiile pentru a-și numi oamenii în diverse posturi: secretari de stat, ați văzut că tocmai s-a schimbat guvernatorul Deltei Dunării. Ați văzut că USR-ul este foarte preocupat de programul SAFE. De ce? Sunt preocupați pentru că ei nu-și pot ține promisiune față de alții sau față de poporul român? E o situație fără precedent din 1990 încoace. Se vrea puterea, dar nu pentru români”, a declarat invitata lui Robert Turcescu.

Deși a activat ani de zile ca europarlamentar, Viorica Dăncilă nu a ezitat să critice direcția actuală a Uniunii Europene. Aceasta a subliniat necesitatea unei reveniri la valorile fundamentale ale comunității, fără a accepta o poziție de subordonare totală.

„Suntem membri ai UE, toți suntem pro-UE. Am fost europarlamentar, dar acum critic Europa. Europa a distrus energia. Vreau o UE care să se întoarcă la tratatul care a consacrat-o, dar asta nu înseamnă să fii sluga celor care conduc. Acolo sunt stăpânii și aici sunt executanții. Când spui ceva și nu le convine, ești putinist. Încearcă să lipească niște etichete, dacă nu ești de acord cu ei”, a conchis fostul prim-ministru al României.