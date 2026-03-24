Dan Andronic i-a avut invitați, marți, în emisiunea difuzată pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România pe eurodeputatul Chris Terheș și pe jurnaliștii Mirel Curea și Alecu Racoviceanu. Un subiect de dezbatere a fost legat de banii pentru investiții pe care România îi primește de la Uniunea Europeană. Și care nu ar fi folosiți „cu cap”, în zone care sunt esențiale și care să contribuie la dezvoltare.

Chris Terheș a explicat că fondurile ar trebui să fie redirecționate în domenii cruciale în aceste vremuri, pentru că, în caz contrar, țara noastră va rămâne încremenită în trecut.

„Banii aceștia, când se dau de la nivel european, trebuie să-ți crească capacitatea de producție, de inovare, de dezvoltare în România. Oficialii români, de exemplu, am și participat la întâlnirile de genul acesta mai săptămânile trecute, au spus că noi avem nevoie de fonduri de coeziune. Că pe ei, ce interesează, și pe cei de la PNL și de la PSD, și UDMR. Sunt fondurile acelea prin care se trag conducte la sate, de exemplu, sau se fac drumuri și podețe. Eu nu spun că alea nu sunt importante, dar economia României niciodată nu se va putea dezvolta și nu va putea să țină pasul cu actuala dezvoltare economică, mai ales generată de inteligență artificială”, a explicat eurodeputatul.

Terheș a mai afirmat că investițiile în dezvoltare și inovare sunt vitale pentru viitorul României, în vremuri în care tehnologic totul se mișcă extrem de rapid.

Întrebarea este dacă țara noastră este și pregătită, și interesată să lucreze la aceste capitole.

„Dacă nu investești în inovare și în research and development, dezvoltare și inovare. Ori, banii aceștia, miliarde, sute de miliarde de euro care se vor aloca pe segmentul acesta, nu știu dacă România la momentul acesta va fi pregătită sau va dori să acceseze aceste fonduri. Pentru că vorbim de inovare și de competitivitate în contextul în care actualele măsuri economice ale Guvernului Bolojan creează haosul acesta pe care îl vedem.”

O altă mare problemă este că multe firme din România ar putea să migreze în alte state ale UE, acolo unde mediul de afaceri este mult mai prietenos.